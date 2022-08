Letní vlna covidu odchází, role kentauru na podzim je otázkou, říká Prymula

„Pokud se na to podíváme z mezinárodního hlediska, v Evropě je letní vlna koronaviru již skutečně za zenitem, klesá. V řadě zemí, jako je třeba Velká Británie, Německo, vidíme markantní pokles. V Itálii a Francii, kde byla obrovská vlna, klesá také,“ uvedl epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Prymula.

„Co se týče České republiky, v té můžeme vidět pozvolný pokles, křivka nákazy je u nás atypická. Je otázkou, zdali je to dáno poměrně omezeným testováním při velmi vysoké pozitivitě, ale za poslední 2 až 3 týdny vidíme, že se jedná o setrvalý pokles, byť velmi mírný. Na jednu stranu jsou země v Asii, které jsou poměrně postiženy i v současné chvíli, týká se to například Japonska a Jižní Koreje, kde můžeme sledovat určité zpoždění, protože tam vlna zcela ještě nepropukla,“ uvedl dále Prymula.

V současně chvíli se také hovoří o nové variantě kentaur, která je o něco nakažlivější než BA.5, která v průběhu letní vlny převažovala u nás. Varianta kentaur se populací šíří o něco rychleji než ty předchozí, ale ne o tolik. Prymula tak dodává, že je otázkou, zdali to bude právě kentaur, který vytlačí variantu BA.5.

„Co se týče případné podzimní vlny, je to věc, která není jednoduše predikovatelná, ale podle všech parametrů by zatím měla být. Teď se ukazuje, a jsou to data z řad zemí, že byť se omikron šíří rychle, letní podmínky vedly k tomu, že ta vlna nebyla nějak dramatická a poměrně rychle skončila,“ říká Prymula.

Soudí, že dále v populaci zůstane skupina lidí, která bude vnímavá vůči novým variantám omikronu ve vztahu k variantě kentaur nebo ve vztahu k variantě BA.5. „To znamená – může tady vlna být. Ale pokud bychom hovořili o těchto variantách, myslím si, že by ta vlna neměla být nikterak dramatická,“ uzavřel.