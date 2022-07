Nové mutace mění pravidla hry, říká Prymula. Zavedl by roušky v nemocnicích

V předchozích pandemických letech nikdy nedošlo k vzestupu nákazy uprostřed léta. Co se vlastně děje?

Původně se předpokládalo, že koronavirus je klasické sezonní onemocnění, které je v létě podstatně slabší. Tenhle pohled se teď mění. Nové mutace mají výrazně vyšší schopnost se šířit. To, co jsme si říkali dříve, že když se potkáme s nakaženým na kratší dobu než na patnáct minut, tak jsme v relativním bezpečí, už zdaleka neplatí. Teď se může člověk nakazit během pár sekund.

Varianta Kentaur má mimořádnou schopnost vyhnout se naší imunitě. Proto byla pojmenována po bájné postavě, která dokázala unikat z léček.