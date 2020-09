Spása pro vážné případy. Do Česka dorazily další dávky remdesiviru

15:35

Do Česka dorazilo 960 dávek léku remdesivir. Dalších tisíc by se mělo do země dostat do konce týdne. O dalších dodávkách nejedná Česká republika s dodavatelem napřímo, vyjednává s ním Evropská unie. Zásoby léku, který se používá při těžkém průběhu onemocnění covid-19, se v Česku postupně tenčily. Podle lékaře Martina Balíka by původní zásoby vystačily do příštího týdne.