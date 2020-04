Remdesivir dostává další pacient, je v kritickém stavu v pražském Motole

„V minulých dnech byl tento přípravek podán jednomu z našich CoVID+ pacientů ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci,“ uvedl přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol Tomáš Vymazal. „V tuto chvíli není žádný další pacient pro podání remdesiviru indikován,“ dodal.

O motolské nemocnici se hovoří také jako o místě, kde by mohla probíhat klinická studie pro remdesivir. Na začátku dubna o tom mluvil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Věc řešil se zástupci firmy Gilead, která remdesivir vyrábí.

„Ptali se, jestli jsme schopni vytipovat dvě až tři centra v České republice, kam by remdesivir poté byl alokován v rámci klinické studie,“ řekl.

Centra by podle něj měla být umístěna do největších nemocnic, které o nakažené pečují. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce. Vymazal dodal, že v Motole však ještě klinická studie neprobíhá.

Mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová uvedla, že jejich zařízení součástí klinické studie je. Další podrobnosti mluvčí nesdělila. Redakce iDNES.cz oslovila primářku Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Hanu Roháčovou. Na dotazy zatím nereagovala.

Poslední z nemocnic, Fakultní nemocnice Brno, podle jejího ředitele Jaroslava Štěrby v úterý podepsala smlouvu o realizaci klinické studie.

„Včera jsem podepsal smlouvu o realizaci klinické studie mezi naší nemocnicí a společností Gilead. Z naší strany se udělal poslední nezbytný krok. Tak, jak to bývá, tak mezi podpisem smlouvy a dodání léku je to několik týdnů. Za této situace bych to viděl spíše na horizont jednoho týdne,“ uvedl s tím, že se zatím nejednalo o tom, kolik dávek léku nemocnice dostane. Podle něj je toto otevřená záležitost a lék pravděpodobně dostanou podle potřeby a výrobních možností firmy.

Dávky pro 10 lidí ve VFN

Naopak Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) očekává v následujících dnech remdesivir až pro 10 pacientů. Nemocnice podala lék zatím jen jednomu člověku. Ten se z nemoci díky remdesiviru nyní zotavuje. V polovině dubna jej lékaři odpojili od umělé plicní ventilace.

„Jsme součástí programu expanded access firmy Gilead. Od minulého týdne proto máme spoustu papírování a měli bychom dostat remdesivir k nám na pracoviště,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Martin Balík, vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Informaci pro iDNES.cz potvrdila mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. „Mohu potvrdit, že jej očekáváme. Lék by měl dorazit v nejbližších dnech,“ potvrdila mluvčí.

V nemocnici aktuálně leží 10 pacientu s nemocí covid-19. Jedna pacientka je ve vážném stavu, hospitalizována je na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF Praha. Je připojená na umělou plicní ventilaci.

Kdo nové dávky léku nakonec dostane, rozhodnou lékaři nemocnice. „Aktuálně ten pacient, pro kterého bude v danou chvíli podání léku přínosem. To znamená, že ve chvíli, kdy bude lék fyzicky ve VFN, vyhodnotí lékaři stav pacientů a ten, který splní všechny podmínky pro podání léku, jej dostane,“ uvedla Heřmánková.

Čekání na favipiravir

Do Česka míří také další lék, japonský Favipiravir. Získat by jej měla opět Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.



„Přípravek favipiravir by měl do VFN dorazit každým dnem. Čekáme jej zítra nebo v pátek. Určený je primárně pro pacienty s covid-19 ve středně těžkém zdravotním stavu. Dodávka by měla obsahovat lék pro 100 pacientů v rámci celé ČR,“ doplnila mluvčí nemocnice Heřmánková.

Část z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko. Lék se bude využívat jako experimentální na základě informovaného souhlasu.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Lék nyní firma poskytuje pro těhotné ženy a děti a mladistvé do 18 let. Lidé ve vážném stavu s respiračním selháním z této skupiny o něj můžou zažádat přes web firmy Gilead.