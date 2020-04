Japonský lék Favipiravir je na cestě, hned se začne zkušebně podávat

12:49 , aktualizováno 12:49

Japonský lék Favipiravir je na cestě do Česka, bude tu testován proti nemoci covid-19. Na Twitteru to ve čtvrtek uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden řekl, že Česko je mezi 20 zeměmi, do kterých Japonsko lék dodá.