Česko nabídne tři nemocnice pro testování léku remdesivir, řekl Prymula

16:51 , aktualizováno 16:51

Výrobce experimentálního léku Remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v Česku. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce. V České televizi to v sobotu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.