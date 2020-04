Česko má 4190 nakažených, v pátek přibylo nejvíce nemocných za poslední týden

Nejvíce lidí s nákazou novým typem koronaviru i v přepočtu na 100 000 obyvatel má Praha. V hlavním městě je 1118 lidí s COVID - 19, což znamená 82,15 nakažených osob na 100 000 obyvatel. Ve Středočeském kraji testy odhalily 508 nakažených lidí a v Olomouckém kraji 380.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel to pro střední Čechy znamená 37,33 osob a pro Hanou 60,07. V Karlovarském kraji, kde testy prokázaly 141 zemřelých s COVID - 19, činí podíl na 100 000 obyvatel 47,75 procenta lidí.



V nemocnicích se s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 podle posledních dostupných informací ministerstva zdravotnictví léčí 359 lidí. V těžkém stavu a vysoce intenzivní péči vyžaduje 77 z nich, tedy 21,45 procenta.

Celkem bylo provedeno 67 281 testů. Hospitalizováno bylo podle údajů z 2. dubna 359 osob, z toho 77 lidí bylo v těžkém stavu.

Největší podíl potvrzených případů nákazy koronavirem tvoří lidé ve věku 45 až 54 let, a to asi pětinu ze všech nakažených. Podobný podíl z celkového počtu případů tvoří lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Naopak nejméně je mezi nakaženými dětí ve věku do 14 let, a to jenom zhruba pět procent.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

1118 508 119 209 141 285 140 129 160 132 252 380 188 376

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.