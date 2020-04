Přibyli tři mrtví s koronavirem, celkově jich je v Česku 59

Dva lidé dnes podle webu ministerstva zemřeli v Praze, jeden ve věku do 50 let. Druhou pražskou obětí je žena narozená v roce 1928, která se nakazila v domově pro seniory v Michli. Měla i srdeční potíže, zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jeden člověk nad 60 let dnes zemřel ve Středočeském kraji.



Počet nových případů za sobotní den je zatím výrazně nižší než v pátek, kdy 322 nových nemocných bylo nejvíce za posledních sedm dní.

Počet případů se ale obvykle odvíjí od počtu testů. V pátek bylo testů dosud nejvíc za jeden den, ve dnech minulého víkendu byl počet znatelně nižší než ve všedních dnech.

Nejvíce lidí s nákazou koronaviru i v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Praha, na kterou připadá víc než čtvrtina případů. V hlavním městě je 1 172 lidí s COVID - 19, což znamená přibližně 83 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel.

Ve Středočeském kraji testy odhalily 519 nakažených lidí a v Olomouckém kraji 381. Naopak nejméně nakažených hlásí Jihočeský kraj, který má 120 pozitivně testovaných lidí.

Denní počty testů a nárůst pozitivních případů od minulé soboty: Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 28. března 4 326 262 29. března 2 798 160 30. března 5 313 184 31. března 6 206 307 1. dubna 5 973 281 2. dubna 6 291 269 3. dubna 6 889 332

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie.

Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

1127 519 120 211 147 286 143 134 163 132 262 381 192 382

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.