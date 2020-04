Nákaza u zaměstnanců v první linii je pracovní úraz. A nemusejí to dokazovat

20:26 , aktualizováno 20:26

Zdravotníci a další pracovníci, kteří v době karantény chodí do zaměstnání, mají v případě nákazy koronavirem nárok na odškodnění. Postupovat by se mělo jako u běžného pracovního úrazu. Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění.