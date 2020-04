Koronavirus zmobilizoval české mozky. Vědci se organizují a hledají řešení

V Česku i ve světě chybí ochranné pomůcky, nejčastěji ústní roušky a respirátory. Lidé pro zasedli k šicím strojům a textilní ústenky si doma vyrábějí sami, vědci z ČVUT i VUT zase tisknou 3D respirátory a univerzity po republice míchají nedostatkovou dezinfekci na ruce.

Vynálezy Potápěčské masky a ventilátory

Na ČVUT vznikl na 3D tiskárně nový prototyp respirátoru, který byl i velmi rychle schválený. Nyní ho vyrábí i VUT, které vyřezávají laserem z bavlněného plátna také ústenky. Stejný tým univerzity se zapojil i do výroby plastových součástek do ochranných štítů pomocí 3D tiskárny.

„Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze, předal Ministerstvu zdravotnictví ČR prvních patnáct kusů prototypu respirátoru ‚CIIRC RP95-3D‘. Ten byl už úspěšně certifikován jako ochranná polomaska s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3,“ řekla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková. Univerzita také upravila potápěčské masky do podoby celoobličejového respirátoru, který testují v nemocnici v Hradci Králové.

Univerzita také upravila ve spolupráci s pracovní skupinou Covid19CZ potápěčské masky ke šnorchlování do podoby celoobličejové masky pro zdravotníky, kterou otestovali ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Nyní s nimi pracují už v několika nemocnicích po Česku.

Jedním z posledních projektů se týká vývoje ventilátoru CoroVent. Ani plicních ventilátorů totiž na trhu není dostatek a jeden stojí více než půl milionu korun. Náklady CoroVentu se podařilo snížit zhruba na pětinu, vyjde tak na 100 tisíc korun. Celý bude vyrobený v Česku.



Tým je složený z pracovníků Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, lékařů z jednotek intenzivní péče, specialistů na výrobu, pneumatická vedení, elektroniku a logistiku. Zapojila se taktéž iniciativa COVID19CZ. Plicní ventilátory jsou v péči o nakažené pacienty ve vážných stavech obzvlášť důležité, protože virus napadá buňky nejčastěji v plicích.

Spousta škol i vědeckých pracovišť taktéž začala aktivně vyrábět dezinfekci. Anti-COVID podle receptury Světové zdravotnické organizace míchá Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně. Vyrobená dezinfekce je určená nejen pro univerzity, ale i pro brněnské organizace. Dezinfekce vyrábí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Univerzita Palackého Olomouc.

Testy a výzkum Kapacita, peníze a lék

Lék na nemoc COVID-19 ještě není. Zatím se ve světě a už i u nás testuje experimentální lék Remdesivir. Ten pochází z laboratoří Gilead Sciences, kde je součástí týmu i biochemik a virolog Tomáš Cihlář, který je žákem profesora Holého. Antonín Holý stojí za objevy antivirotik, které se podávají při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Jeho výzkum je základem řady léků.

Akademie věd má k dispozici speciálního robota, který by dokázal ve velkém zpracovávat a testovat tisíce vzorků. Podle mluvčího Akademie věd ČR Jana Martinka má již výzkumný tým povolení od státu.



„Akademie věd a Ústav molekulární genetiky už má povolení k testování od státní autority, ale lidé z týmu robotického pracoviště ÚMG AV ČR čekají až jejich kolegové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dokončí a klinicky validují takzvanou high-troughput metodu, s použitím domácích možností a enzymů a budou tak moci využít robotická pracoviště, které řádově navýší kapacitu testování,“ vysvětlil Martinek.

Potíže s nedostatkem chemikálií pro analýzy vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v celé České republice pomůže řešit i nová databáze laboratoří, kterou Masarykova univerzita zpřístupnila na svém webu. Jde o laboratoře a firmy, které mohou nabídnout své zásoby látek potřebných pro testování těm pracovištím, které sice mají dostatek odborníků a potřebné přístroje pro diagnostiku, ale chybí jim právě chemikálie.



Testy také provádí Parazitologický ústav, BIOCEV, Ústav molekulární genetiky nebo Biofyzikální ústav AV ČR v Brně. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie dostali od dceřiné společnosti IOCB Tech sedm milionů korun na výzkum pro jednodušší testování, které ho zrychlí. Veškerá seznam testujících laboratoří a odběrových center je na stránkách resortu zdravotnictví.



Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT předal k užívání Nemocnici Na Bulovce robotickou stanici, která pomůže s pipetováním (tříděním do zkumavek) odebraných vzorků s podezřením na COVID-19.

Projekty Čas pro ekonomy i studenty

Školy, obchody či restaurace jsou zavřené, továrny pracují v omezených režimech, naplno jedou jen výrobci ochranných pomůcek. COVID-19 je náročný pro lidi, zdravotníky i ekonomiku státu. Potřeba proto budou znalosti ekonomů, aby co nejméně lidí přišlo o práci, skončilo co nejméně firem, Česko se netopilo v dluzích a ekonomika se rychle navrátila do normálu.

Think-tank IDEA vedený Danielem Münichem při akademickém pracovišti CERGE-EI, proto již před třemi týdny spustil projekt IDEA anti COVID-19. Cílem je na základě vědeckých poznatků formou krátkých studií předkládat analýzy a doporučení, která pomáhají zmírnit a řešit dopady epidemiologické a ekonomické krize na českou společnost.

„Chceme přispět také k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit,“ popsal Daniel Münich. Upozorňuje, že mezi zásadní ekonomické otázky patří i to, jak masivně zvýšit testovací kapacity a jak je efektivně epidemiologicky zacílit. Současné sotva stačí pro potřeby zdravotnictví, ale už ne pro potřeby chytré karantény.

Podle Münicha by se na navýšení testovacích kapacit vyplatilo vrhnout i miliardu korun na lidi, stroje a roboty, vybavení, materiál a IT systém. „A musí je doprovázet mnohem aktivnější koordinace shora než dosud. Je to naše velká šance, kterou nesmíme propásnout,“ upřesnil.

„Testování je nutné nejen pro potřeby zdravotnictví, ale i pro epidemiologické. V rámci chytré karantény musíme testování začít cílit na základě vědecky podložených strategií a přestat vzorky v terénu sbírat nekoordinovaně jako kombajnem do lednic,“ dodal Münich.

Mapy dobrovolníků a vzdálené počítače

Masarykova univerzita. Ta spustila v polovině března databázi, do níž se mohou hlásit lidé ochotní pomáhat v době epidemie koronaviru jiným. Do databáze se mohou dostat nejen studenti a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost, registrace probíhá na webu munipomaha.cz.



V boji proti novému koronaviru pomáhají i různé fakulty VUT v Brně. Fakulta strojního inženýrství či stavební a studentská komora akademického senátu se zapojily do projektu Folding@home, který pomáhá s poznáním viru a vývojem účinné látky. Instalací programu uživatel umožní vědcům použít výpočetní výkon procesoru nebo grafické karty.



Hledání léků na různé nemoci dnes probíhá nejen v laboratorních zkumavkách, ale ve stále větší míře také na počítačích. V případě některých simulací je potřeba tak obrovský výpočetní výkon, že s nimi pomáhají superpočítače. Jak již informoval server Živě.cz základní princip fungování je prostý. Vědci mají připravený obrovský balík dat, který „rozporcují“ na menší kousky. Ty si pak stahují klientské aplikace, nainstalované na počítačích dobrovolníků, data zpracují požadovaným způsobem a výsledky odešlou zpět.