Ženy na prevenci rakoviny prsu skoro nechodí. Nepodceňujme to, říká lékař

Kolik žen má v současnosti zájem o screening karcinomu prsu?

Po vyhlášení mimořádných opatření spadl počet žen, které chodí na prevenci, prakticky na nulu. Podle našeho odhadu došlo v České republice za poslední měsíc k poklesu minimálně o 70 procent. V celém Česku chodí na screening v silných měsících 50 až 60 tisíc žen měsíčně. Teď je to v průměru méně než třetina. Pozoruji to i v centrech, kde pracuji. Zpravidla provádíme v jednom centru denně přibližně 70 mamografií, teď je to kolem dvaceti. Je to strašně málo.

Jaká opatření byla kvůli epidemii přijata?

Je to individuální. V centrech u velkých nemocnic například zavřeli provoz, protože tam mají jiné priority. Nicméně ambulantní zařízení v podstatě čekají na pacientky. A ty nechodí. Což je jednak velká škoda pro pacientky, ale zároveň je to problém i pro screeningová centra, protože jsou hrazena výkonově podle počtu provedených vyšetření.

Podle mých informací je proto řada center v obrovských ekonomických problémech – nemají na výplaty. Takže polovina personálu je doma a polovina pracuje, a to jenom pár dní v týdnu.

Co podle vás hrozí pacientkám, když se vyšetření posune?

Předpoklad je, že se to dožene v dalších měsících – pokud ženy přijdou, tak se nic zásadního neděje. Problém je, že některé ženy, které si najdou něco v prsu nebo mají potíže, tak k lékaři nejdou. Už dvakrát se nám stalo, že přišla paní a měla poměrně rozsáhlý nádor a říkala „já jsem se ostýchala, nechtěla jsem vás obtěžovat, myslela jsem, že máte zavřeno“ a tak dále.

Drtivá většina center je přitom na pacienty připravena, pracují, mají dostatek ochranných pomůcek, dodržují režimová opatření. Ženy se nemusí obávat, že by se u nás nakazily. Byla by proto obrovská škoda, kdyby nezačaly chodit.

Výhoda screeningu je, že se zjišťují nádory malé. V Česku je drtivá většina z nich, 75 procent, v prvním stadiu, většinou jsou nehmatné. To je ta včasná diagnostika. Ideální stav.

Často se hovoří o tom, že by lidé měli jiná než nezbytná vyšetření kvůli současné situaci odkládat. Jak je to s preventivním vyšetřením karcinomu prsu? Měla by žena, která má naplánovanou prevenci, v daném termínu přijít?

Já bych prevenci nádorových onemocnění určitě neodkládal. Pokud má žena termín, měla by dodržet dvouletý interval a na prevenci přijít. Lékař tam může zjistit malý nádor a pokud by to žena delší dobu odkládala, mohla by přijít později, kdy už prognóza bude horší a naděje na úplné vyléčení menší.

Zabýval jsem se situací v Praze a zjistil jsem, že centra v řadě velkých nemocnic mají omezený provoz. Drtivá většina center je ale otevřena. Ženy určitě najdou centrum, kam by mohly na prevenci přijít.

Neměly by váhat ani ženy, které mají jakékoliv problémy – našly si bulku a podobně. Epidemiologická situace je určitě vážná, nicméně upřímně – na rakovinu prsu ročně umírá asi 1600 žen, většina z nich je v produktivním věku. Na koronavirus máme zatím okolo 180 případů úmrtí, což je přibližně jedna devítina. Samozřejmě bychom neměli epidemiologickou situaci podceňovat, nicméně musíme myslet na to, že existuje i řada jiných závažných onemocnění, u kterých je faktor času velmi důležitý.

Jak významně se preventivním vyšetřením podařilo snížit úmrtnost na karcinom prsu?

Pokud porovnáme věkově standardizované údaje, od začátku screeningového programu od roku 2003 došlo v České republice k poklesu úmrtnosti o téměř 30 procent. Což je vynikající. Je to také částečně díky zlepšující se léčbě, ale hlavně díky kvalitní diagnostice a screeningu.