K prostatě jako zamlada pomáhá pára. Zákrok se provádí v lokální anestezii

Nezhoubné zbytnění prostaty postihuje téměř každého druhého muže po padesátce (40 procent), nad 85 let téměř každého. Neohrožuje život, zasahuje však do jeho kvality tím, že způsobuje problémy s močením. Průběh je možné zmírnit léky, u pokročilejších forem lze podstoupit chirurgický zákrok. Nová metoda pak umožňuje zavedení páry do prostaty pomocí endoskopického přístroje.

Pára se zavede endoskopicky přes penis a močovou trubici do prostaty. Tam lékař vysune jehlu a přes ni devět vteřin vypouští páru v místě nezhoubného zbytnění.



„Protože teplota páry nepřekročí 103 °C, nepoškodí okolní tkáně a nedochází tak k vážným vedlejším účinkům, jako je poškození sexuální funkce,“ přiblížil primář kliniky UroKlinikum Praha a lékař FN Motol Josef Stolz.

Sterilní pára z přibližně půl mililitru vody se aplikuje v přibližně devítisekundových intervalech do takzvané přechodové zóny prostaty. „Cílená dávka zasahuje přímo v obstruktivní prostatické tkáni a účinně tak redukuje podstatu benigní hyperplazie prostaty,“ dodal Stolz.



Zákrok se provádí při lokálním umrtvení. Oproti jiným metodám je jeho výhodou to, že nevyžaduje hospitalizaci. Stojí několik desítek tisíc korun, zatím ho nehradí pojišťovny.



Jako první zavedla v České republice novou metodu léčby Fakultní nemocnice Brno. Z dosavadních studií vyplývá, že metoda je u drtivé většiny procent pacientů účinná čtyři roky. Protože dříve tato metoda známá nebyla, delší účinnost nelze zatím stanovit. Pacient může zákrok podstupovat opakovaně.