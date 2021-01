Systém PES nedává logiku, řekl Prymula. Hrozbou jsou podle něj mutace viru

Podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly není aktuálně potřeba řešit protiepidemický systém PES. Ten totiž v podstatě nefunguje.

„Nebyl jsem jeho příznivcem, ale měl by dávat logiku. Teď ji určitě nedává. Čeká se přestavění stupně pět a možná jich bude ještě více,“ řekl v pořadu na CNN Prima NEWS.

Prymula dodal, že nyní jsou největší blížící se hrozbou koronavirové mutace. Dosud byla zaznamenána například britská, jihoafrická či brazilská. Samotný virus podle něj začíná tyto mutace střádat, a proto může být ještě nebezpečnější. Mimo jiné i kvůli tomu, že se bude šířit rychleji.

Kubek: Jsme epicentrum koronaviru v Evropě

V diskusi přišla na přetřes i nejnovější vládní opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Šéf České lékařské komory Milan Kubek nepovažuje čtvrteční zpřísnění za dostatečná, považuje je za „přibrzďování“.

„Česká republika je epicentrum covidu v Evropě. Máme jeden z největších počtů nakažených na počet obyvatel. Umírá nám jeden z nejvyšších počtů lidí na počet obyvatel,“ řekl Kubek.

Prezident lékařské komory si rovněž postěžoval, že česká reakce na aktuální situaci je stále spíše „vlažná“. „Přitom sousední Němci nám vystavili vysvědčení tím, že nám zavřeli hranice,“ řekl Kubek. Podle něj je i pro Němce uzavření hranic s Českem bolestivé, neboť tím kvůli mnoha pendlerům omezují své firmy.



Šéf lékařů je ale rád, že se vláda rozhodla nerozvolňovat. „Buď budeme všichni nemocní a ekonomika nebude fungovat, anebo budeme zdraví a ekonomika fungovat bude,“ dodal.

Cesta do bezpečí? Antigenní testy, říká Mounajjed

Představitel iniciativy Lékaři pomáhají Česku a poradce premiéra Andreje Babiše Radek Mounajjed vyzval zdravotníky, lékaře a medicínské odborníky v Česku, aby vystoupili ze svých komfortních zón.

„Neměli bychom čekat na instrukce, co máme dělat. Doteď jsme nebyli schopni vytvořit žádný pořádný konsenzus,“ řekl ve speciálu stanice CNN Prima NEWS Mounajjed.

Podle něj by se měly více využívat antigenní testy. „To může být obrovská cesta do bezpečí,“ zdůraznil lékař. Kubek na to reagoval slovy, že je zastáncem antigenních testů, ale musí se podle něj především dělat opakovaně.

Prymula má za to, že změny představené vládou nejsou kosmetické. „Opatření by měla stačit, ale nejsou dodržována a vymáhána. Vede to k nihilismu, společnost už je nechce dodržovat. Musíme mít něco, co bude lehce kontrolovatelné,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví.

S tím souhlasil také Mounajjed. „Je to i tím, že spousta odborníků říká, že se zas tak moc neděje,“ řekl. Opatření by podle něho měla být důsledně hlídána, spíše než aby se přijímala nová. „Opatření mohou být kontraproduktivní, je třeba se zaměřit na jejich dodržování,“ doplnil Prymula.