Malování v obleku, Gotta utloukli migranti. Co psali politici na internetu

„Malujeme celý dům. Samozřejmě taky uklízím, nejen ve své hlavě,“ informoval s nadsázkou na Twitteru předseda ODS Petr Fiala a přidal fotku, na které „maluje a uklízí“ v obleku a s knihou v rukou. Na sociální síti v komentářích za to sklidil spíš posměch.

Situaci pak vysvětlil a poděkoval za reakce všem, které „zaujal jeho foto experiment s malováním.“ „Jen jsem zkoušel, kolik z mých followerů pozná absurdnost té situace, vždyť čtu knihu o Franzi Kafkovi. A nebojte, budu v tom pokračovat,“ ujistil Fiala.

Bývalá ministryně obrany za hnutí ANO ve vládě Bohuslava Sobotky Karla Šlechtová na Facebook umístila fotografii se svým psem.

Pod ní píše: „Fu*k! Opravdu? Já fakt nechápu? Buď jsem naprosto blbá anebo všichni okolo mě jen lžou. Byla to jen přetvářka. V tomto neumím prostě fungovat. A nebudu. Politika je svinstvo. Hnus. Jsem ráda, a nic bych neudělala jinak. Dě*kou/ovcí nikoho v politice fakt nebudu. Jsem pyšná na vše, co jsem kdy učinila a těším se, až se vše jednou provalí,“ zveřejnila Šlechtová.

Radek Vondráček (Facebook) ❗️SOUTĚŽ PRO DĚTI O SNĚMOVNÍHO LVÍČKA #Lviczech❗️O tom, že mám v práci nového parťáka, jsem vám už psal. Je to plyšový dvouocasý lvíček Má to ale háček. Lvíček nemá jméno. Jaké by mu nejvíc slušelo a proč? Je to jenom na vás, na vašich dětech a vnoučatech!

KAM POSÍLAT TIPY: tady na FB do zpráv nebo na e-mail soutez@psp.cz

⏱ TERMÍN: do 30. června 2019

VÝHRA: autory 5 nejoriginálnějších nápadů pozvu do Sněmovny a předám jim lvíčka, na autora vítězného jména čeká navíc překvapení

Ať je návrhů co nejvíc, těším se To se mi líbí (280)Komentáře (222)

Předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO na sociálních sítích pořádal soutěž o „sněmovního lvíčka“. „O tom, že mám v práci nového parťáka, jsem vám už psal. Je to plyšový dvouocasý lvíček. Má to ale háček. Lvíček nemá jméno,“ napsal. A právě autory pěti nejoriginálnějších nápadů čekala prohlídka Sněmovny a předání plyšového lva.



Ani zmínka o Marxovi

Některé politiky zaujal předseda Pirátů Ivan Bartoš na průvodu Prague Pride. Jeho fotografie se objevila na Facebooku komunisty Zdeňka Ondráčka, který napsal, že „nehulí ani nešňupe“. A díky tomu se mu líbí pouze ženy, hlavně Slovanky, dodal k fotografii.

Zdeněk Ondráček (Facebook) Přátelé,

jsem rád, že nehulím ani nešňupu. Možná i díky tomu se mi líbí pouze ženy (především Slovanky), nemám potřebu veřejně ukazovat holý zadek ani exhibovat na náměstích.

Dnes jsem dělal dřevo na zimu 2021-22 . A co vy? To se mi líbí (701)Komentáře (309)

Komunistická strana Prahy 10, která je na facebookovém profilu KSČM Praha 10 pro všechny, sdílí na Facebooku obrázky s popisky. Na jednom z nich je třeba smutná dívka, která si vzdychá nad tím, že „když už jsi ve škole pátý den a ještě ani zmínka o Marxovi.“

„Co jim způsobilo takové potěšení?“ „Komunisté,“ zobrazuje další příspěvek KSČM Praha 10 pro všechny.

Předseda komunistů Vojtěch Filip pronesl, že za stále se zvyšující se cenou vepřového masa může vláda Bohuslava Sobotky a uzavření velkokapacitního vepřína v Letech.

Slova Filipa okomentoval někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Je vidět, že je pan Filip ve svém vyjádření mimo a zemědělství by neměl komentovat. Cena vepřového se vyvíjí od globální ceny. Její růst je dán tím, jak se rozvíjí choroba afrického moru prasat. A to nejenom v Evropě, ale především v Asii,“ komentoval Jurečka na sociální síti.

Kdo je ministr?

V létě českou politikou rezonoval spor o to, kdo bude vést ministerstvo kultury, kvůli kterému sociální demokracie zvažovala odchod z vlády. Výměny šéfů v Národní galerii Praha a Muzeu umění Olomouc vedly ke kritice, která nakonec vyústilav konec předchozího ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a vyvolala vleklou krizi způsobenou hledáním jeho nástupce.



Sociální demokracie požadovala výměnu Staňka za Michala Šmardu. Prezident Miloš Zeman dlouho Staňka odmítal odvolat. Nakonec s tím po nátlaku souhlasil, ale Šmardu jmenovat odmítl. Na konci srpna jmenoval ministra bývalého šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka.

Během vládní krize, při které hrozil pád vlády, si spolu Šmarda se Staňkem vyfotili selfie, na kterém se společně „smáli spikleneckým teoriím novinářů.“ To, že možná padne vláda, netrápilo ani premiéra Andreje Babiše z ANO, který splnil svůj roční cíl zhubnout 12 kilo, což se mu povedlo, a tak sdílel fotku své váhy na sociálních sítích.

Ministr Antonín Staněk se na festivalu Colours of Ostrava setkal se svým možným náhradníkem Michalem Šmardou. Dokonce si spolu pořídili selfie, ve kterém se společně „smějí spikleneckým teoriím novinářů.“

Kateřina Valachová z ČSSD popřála ostatním, aby se nenechali znechutit politikou. „Navzdory vládní krizi bylo dnes odpoledne na Oslavce krásně,“ napsala k fotografii na Instagramu.

Příchod Cyrila a Metoděje

Předseda SPD Tomio Okamura v příspěvcích na Facebooku pravidelně srovnává historická témata se současnou politickou situací. „Cyril a Metoděj byli Evropané, ale nikdy nešířili nějaké multikulturní bludy, ale naopak i s nasazením svých životů posilovali národní svébytnost a národní kultury a tradice našich slovanských předků proti germanizaci, kterou se nám pokoušeli vnutit z tehdejší západní Evropy,“ napsal.

Podle historika Michala Stehlíka má hnutí SPD „fatální nedostatek zcela základních znalostí a s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduje množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Tomio Okamura a hnutí SPD užívá ve veřejném prostoru.“ Proto Stehlík zaslal Okamurovi a politické straně dopis, ve kterém mu nabízel kurz soudobých dějin zdarma.

Všechno nejlepší a vychlastané nohy

„Tak dlouho jako ty v politice vydržel málokdo a ani po třiceti letech nejsi lidem lhostejný. Chci ti popřát, aby si ve svém náročném programu našel čas na svoje milované knížky a dovol, abych ti poslal malý dárek. Zeleninu tak, jak ji máš rád, transformovanou do vepřového. Těším se na naše setkání,“ popřál k narozeninám prezidentu Miloši Zemanovi ministr vnitra a šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

Jan Hamáček (Facebook) VIDEO: Video Facebook Jan Hamáček 16. 12. 2019 13:15 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Pane prezidente, všechno nejlepší k 75. narozeninám! To se mi líbí Komentáře

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek Miloši Zemanovi k narozeninám nepopřál. Jeho zdravotní obtíž „těžkou sarkopenii s myopatií, zvláště na obou dolních končetinách.” okomentoval na Twitteru s tím, že mu „kamarádi ortopédové vysvětlili, že v žargonu se tomu říká vychlastané nohy.“ „Čeština mě nikdy nepřestane fascinovat svým půvabem a výstižností,“ uvedl Kalousek.

Karel Gott a Kurt Cobain

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek napsal na Twitteru v době, kdy Česko zasáhla smrt zpěváka Karla Gotta, že „nám stejně vláda tají, že ho na příkaz Evropské unie utloukli migranti.“

Jiří Drahoš ve twitterovém příspěvku reagoval na své kritiky. „Nesdílím s ním jen den narození, ale také postoj k mým obdivovatelům z řad trollů. Raději budu nenáviděn za to, co jsem, než milován pro to, co nejsem.

Jiří Drahoš (Facebook) S Kurtem Cobainem nesdílím jenom den narození, ale také postoj k mým "obdivovatelům" z řad trollů: Raději budu nenáviděn za to, co jsem, než milován pro to, co nejsem. To se mi líbí (131)Komentáře (131)

Do sociálních sítí zabrousila i ministryně financí Alena Schillerová. „Pokud stále nevíte, co koupit pod stromeček, zkuste se podívat na aukční portál nabidkamajetku.cz, který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Najdete tam celou řadu věcí a pozemků, které propadly státu, a ten se jich nyní snaží co nejefektivněji zbavit. Výběr je opravdu pestrý od herní konzole playstation přes spotřebiče do bytu až po vojenský bunkr,“ nabídla na Instagramu společně s vánoční fotografií. „Dárky pod stromeček“, které ministryně nabízí, jsou však věci, které propadly státu z trestné činnosti nebo exekucí.

Psí exkrementy

Proti nezodpovědným majitelům psů, kteří neuklízí z ulic exkrementy, se rozhodl bojovat Jiří Ptáček, starosta Prahy 3 za TOP 09 koláží. Je na ní obrovský výkal, vzpouzející se pes Otík a strážník s obuškem. Starosta dolů pod fotografii přidal vzkaz na vysvětlenou. „Foto je pouze ilustrativní. Otík je čistotný pes a tohoto strážníka bych stejnak přepral,“ vysvětlil Ptáček.

Jiří Ptáček, starosta Prahy 3 (Facebook) V Praze 3 se rozmáhá takový nešvar. Psí bobky na chodníku. Budeme to muset začít řešit.



1) Pro zodpovědné pejskaře (díky!) výrazně rozšíříme počet stojanů se sáčky na psí exkrementy. Náměty na nová umístění mi můžete posílat na mail ptacek.jiri@praha3.cz

2) Vedení městské policie nám přislíbilo pomoc. Více se zaměří na ty, kteří po svých pejsích neuklízí. Dříve strážníci udělovali pokuty v řádu stokorun, nebo znečištění chodníku řešili domluvou. Od nového roku pokuty dosahují... až 2 000 Kč. Teoreticky mohou uložit až 10 000 Kč.

3) Psí exkrementy je třeba uklízet nejen z chodníků, ale i z trávníků a rabátek kolem stromů. Na trávnících by měli dovádět děti i dospělí, proto z nich nedělejme psí záchody.

4) S úklidem též přitvrdíme. Nicméně základem zůstává, že uklízet má hlavně páníček. To se mi líbí (385)Komentáře (73)

Pro některé zajímavá může být písnička Petra Hanniga, předsedy strany ROZUMNÍ a kandidáta na prezidenta republiky, který bilancuje svou předchozí politickou kariéru i svůj život.

„Snažíte se sebevíc, nejde to. Kdysi v plné parádě, chtěl jsem dobýt Hrad, bylo to však nasnadě, zase těžký pád. Padáme a vstáváme, celý život náš, nic zadarmo nemáme, tak se přece snaž. Znáte to, drhne to,“ zpívá Hannig.