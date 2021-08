Východ zasáhnou bouřky, výstraha je rozšířena o silné deště na Moravě

Východní polovinu Česka mohou ojediněle zasáhnout od nedělních 14:00 do pondělních 2:00 silné bouřky. Napršet při nich může kolem 30 litrů vody na metr čtverečný, vítr by mohl v nárazech vát rychlostí přes 70 kilometrů v hodině. Vydatný déšť se podle aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu čeká od dnešní půlnoci do pondělního rána ve Zlínském kraji a v částech Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.