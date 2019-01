Vítr na horách dosáhl síly orkánu, tisíce lidí jsou bez elektřiny

Výstraha meteorologů na silný vítr se vyplnila. Nejvíce foukalo v pondělí ráno na Sněžce, v poryvech až 130 kilometrů za hodinu. Mimo hory pak vysoké hodnoty zaznamenali v Dukovanech a Náměšti, 94 kilometrů v hodině.

V noci na pondělí se opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny na 15 tisíc, Způsobil to hlavně silný vítr, kvůli kterému padaly stromy a větve na elektrické dráty. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech. Řekla to mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr,“ popsala příčiny pádů stromů Holingerová. „Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne,“ doplnila.

V Krušných horách jsou některé silnice kvůli spadlým stromům uzavřené. Také v Libereckém kraji stromy komplikovaly dopravu i dodávky elektřiny. Hasiči kvůli nim v noci vyjížděli nejčastěji na Semilsku a Jablonecku.

Ráno kvůli větru nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se podařilo před 6:00 zprovoznit. U České Kubice na Domažlicku najel mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Zranění nejsou hlášena. Provoz na trati stojí.

Jablonec nad Nisou po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť.

Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli v noci na pondělí k 35 událostem způsobeným silným větrem. Většinou rozřezávali a odklízeli stromy spadlé na silnice.

V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu až na 18 tisíc. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny jen kolem tří tisíc. Vítr pak ale začal shazovat další stromy a větve na vedení.

Problémy na silnicích kromě spadlých stromů stále ještě tvoří sníh a led, například na Vysočině na silnici mezi Jihlavou a Znojmem. „Silnice 38 za Stonařovem, je tady led a sníh, zastavený provoz a do Dlouhé Brtnice se nedá sjet, kamiony se tam nedostanou,“ hlásí dopravní zpravodaj Rádia Impuls.

Vichr ustane ve středu, výrazně se oteplí

Zpočátku sněhové srážky přejdou spíš na déšť, v polovině týdne se oteplí na 6 stupňů. Před víkendem teploty zase klesnou, zejména v noci až pod -5 °C.

„Očekáváme velmi větrný začátek týdne s nárazy větru až 70 km/h, na hřebenech hor, zejména na severozápadě až 110 km/h. Závěr týdne bude ve znamení opětovného ochlazování. Sněhové srážky budou v polovině týdne přechodně i na horách smíšené,“ sdělil Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí meteorologové čekají proměnlivou velkou oblačnost a místy sněhové přeháňky. Denní teploty se budou pohybovat mezi 0 až 4 °C a večer se ojediněle bude tvořit náledí nebo zmrazky. Na horách bude pod nulou, někde až kolem -6 °C. Vítr bude foukat s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h).

V úterý bude oblačno až zataženo, místy se objeví sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Během dne přijdou od západu do nižších poloh srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude -1 až -5 °C, přes den -1 až +3 °C. Foukat bude už podstatně méně, jen místy v nárazech kolem 15 m/s.

Ve středu předpokládáme oblačno až polojasno, na severovýchodě až zataženo. Na severu a severovýchodě se místy, jinde ojediněle setkáme s občasným deštěm, ve vyšších polohách čekáme déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne ubude srážek i oblačnosti. Noční teploty +3 až -1 °C, denní teploty stoupnou na 2 až 6 °C.

Ve čtvrtek bude zpočátku skoro jasno až polojasno, které během dne přejde v zataženo až oblačno s občasným deštěm. Nejprve ve vyšších, postupně i v nižších polohách lze očekávat sněžení. Přes noc bude +1 až -3 °C, ve dne teploměr ukáže 2 až 6 °C.

V pátek nás čeká oblačno až polojasno a místy sněhové přeháňky. V nižších polohách zejména na jihu budou srážky spíš smíšené nebo dešťové. Noční teploty klesnou na +1 až -3 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti i na -5 °C. V průběhu dne očekáváme jen -1 až +3 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno. Místy čekáme občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších polohách zejména na jihu území se objeví i srážky smíšené nebo dešťové. Teploty v noci se budou pohybovat mezi +1 až -4 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti i kolem -8 °C. Ve dne bude -2 až +3 °C.