Zaváté krušnohorské silnice jsou opět zavřené, v Božím Daru trvá kalamita

„Kvůli orkánu v oblasti Božího Daru museli silničáři uzavřít úsek silnice I/25 od abertamské zatáčky do Božího Daru a zvažují uzavírku už od Jáchymova. Sněžení, silný vítr a padající stromy by mohly ohrozit projíždějící vozy i pěší. Vyzýváme především turisty, pokud je to možné, vůbec by do oblasti dnes neměli jezdit,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

„Na abertamskou křižovatku jsme vyslali hlídku z Jáchymova,“ uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Město Boží Dar vyhlásilo kvůli počasí také zákaz vstupu do svých obecních lesů, a to včetně vstupu na běžecké tratě.



„Z důvodu meteorologické předpovědi, která předpovídá velmi silný vítr o síle orkánu, zůstane v pondělí celý Skiareál Klínovec a Boží Dar mimo provoz,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Silničáři uzavřeli také další silnice. „A to a to z Božího Daru na Klínovec, kde je doslova bílá tma, silně fouká a tvoří se závěje. Dále je kvůli hrozbě padajících stromů uzavřena silnice Oldřichov - Lužec. Úsek Boží Dar - Ryžovna- Myslivny- Zlatý Kopec je průjezdný pouze pro záchranáře a místní obyvatele. Zavřená zůstává silnice od abertamské křižovatky na Plešivec,“ vyjmenovala Pavlíková.

„Vzhledem k totálnímu vyčerpání lidských zdrojů město Boží Dar negarantuje nikomu vjezd a výjezd z centra obce. Devadesát procent všech potíží vzniklých při úklidu sněhu na Božídarsku způsobují řidiči osobních vozidel. Bohužel nedbají pokynů policie,“ konstatoval Horník.

Momentálně je podle něj na Božím Daru největším problémem vichřice, která v poryvech dosahuje rychlosti orkánu. „Obalené stromy sněhem a ledem praskají jako sirky. Škody na smrkových porostech ve vrcholových partiích Centrálního Krušnohoří budou zřejmě značné,“ odhaduje Horník.



Božídarští mají také potíže s mobilním signálem. Nadále nefungují dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2. „V praxi zažíváme skutečnost, že nejrychlejší spojkou je běžec, říká starosta.

Kvůli stromům padajícím na trať přerušila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) do úterý provoz na trati mezi Nejdkem a Potůčky na Karlovarsku. Obnovení provozu předpokládá nejprve v úterý v poledne. Informovala o tom mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

„Přívaly sněhu se podařilo zaměstnancům SŽDC zvládat pomocí frézy, dnes vyjede na trať i sněhový pluh. Největší potíže působí padající stromy. Obnovení provozu bude záviset na povětrnostních podmínkách,“ uvedla mluvčí.

Zavřený úsek silnice od takzvané abertamské zatáčky do Božího Daru