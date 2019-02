Zvládnout kalamitu pomáhají Božídarským i hasiči

K mimořádným opatřením došlo poté, co starosta Božího Daru v pátek vyhlásil kalamitní stav nouze. Kvůli němu je centrum města pro „pendlery“ prakticky uzavřené. „Vjezd do centra je povolený pouze místním a těm turistům kteří mají zajištěné jak ubytování, tak parkování,“ avizoval v pátek božídarský starosta Jan Horník. Pro všechny ostatní je centrum uzavřené. Bdí nad tím jak místní, tak státní policie.

„Je to o zdravém selském rozumu,“ uvedl neuvolněný místostarosta Božího Daru Martin Šlechta. „Odklidili jsme jak soukromá, tak obecní parkoviště, takže kapacita míst k stání je dostatečná. Vyzýváme proto všechny návštěvníky, aby je využívali,“ řekl Šlechta, který v sobotu dopoledne koordinoval práce v ulicích Božího Daru. Telefon mu zvonil prakticky neustále.

I když parkoviště na vjezdu do města poskytovalo dost míst, v sobotu krátce po poledni bylo naplněné jen z části. Zato podél hlavní silnice vedoucí Boží Darem stálo několik aut. A někteří motoristé se nerozpakovali odstavit svá vozidla i přes varování na těch nejnevhodnějších místech.

„Ten Němec to postavil přímo do křižovatky,“ rozčiloval se například muž, který za Martinem Šlechtou přišel orodovat za úklid sněhu v lokalitě, kde žije. Špatně odstavená auta přitom údržbu ulic města značně komplikují. Těžko kolem nich projíždí relativně malá městská fréza, o obřím nakladači zbirožských hasičů nemluvě.

Po Božím Daru přijde řada na další města

„Na Božím Daru v současné době působí šest hasičů z Karlových Varů a šest ze Zbiroha,“ vypočetl rozsah pomoci Oldřich Volf, náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru. Jak dlouho budou na Božím Daru pomáhat, si netroufal odhadnout. Jakmile se jim ale podaří zmírnit kalamitní situaci v Božím Daru, čeká je zřejmě další šichta.

„Zvažujeme že by se, až situaci alespoň částečně zvládneme, technika přesunula do Abertam a Horní Blatné. Tam je také kalamita,“ vysvětlil starosta Horník s tím, že lidé by zůstali ubytovaní na Božím Daru.

Techniku mají, ale lidí je málo

Pomoc hasičů je podle místostarosty Šlechty pro město darem z nebes. Byť má Boží Dar vlastní technické služby s potřebnou technikou, potýká se s nedostatkem lidí, kteří by ji mohli obsluhovat. „Nemáme koho na strojích točit,“ potvrdil místostarosta. „Hasiči mají navíc větší možnosti jak technické, tak lidské,“ doplnil.

A to si ještě na Božím Daru vyžádali pomoc traktorové frézy z karlovarského letiště, pro kterou v sobotu jeli karlovarští hasiči.

Ani Martin Šlechta si netroufl odhadnout, jak dlouho budou na Božím Daru hasiči potřeba. „Vše záleží na počasí. V sobotu má sněžit jen mírně, zato v neděli očekáváme další vydatnou nadílku,“ dodal.