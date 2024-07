Historické sklepy valečské pálenice lákají nejen milovníky pálenek

„Zájemci se mohou přijít podívat na proměnu unikátních prostor a dozvědět se o jejich minulosti i současnosti. Sklepení má velkou historickou hodnotu, podle odborníků se jedná o geologický skvost. Proto jsme k rekonstrukci přistoupili velice šetrně a citlivě. Jedná se o kulturní památku, kterou je také naše hlavní budova,“ zve do Valče Kateřina Majerová, vedoucí provozu pálenice.

Pravidelné prohlídky se v letní sezoně konají každou neděli. „Je lepší se předem objednat například přes webové stránky nebo Facebook. Prohlídky budou pokračovat i po konci léta, ale ne na pravidelné bázi. Spíše podle zájmu veřejnosti. Jejich součástí je i degustace,“ dodala Majerová.

Valečská pálenice se kromě výroby kvalitních ovocných likérů a proůvozování penzionu snaží obnovovat také historické objekty v obci. Provozovatelé nezapomínají ani na životní prostředí.

„Výrobu jsme koncipovali ekologicky šetrně. Například odpadní teplo slouží k předehřevu další várky kvasu a k nahřátí akumulační nádrže. Výpalky jsou odpeckovány a pecky se používají jako topivo. Kapalný zbytek výpalků je vyvážen do blízké bioplynné stanice, nebo využíván jako hnojivo místními zemědělci,“ popsali bratři Petrové, zakladatelé pálenice.

Rodinný podnik

Pálenice produkuje kromě slivovice také hruškovici, jablkovici nebo třešňovici s medem. „V posledních letech nebyla kvůli jarním mrazům sklizeň nejlepší. Snažíme se ale vždy dostatečně zásobit, a hledat i nové dodavatele ovoce z okolí. Nabízíme také prodej lahví, odborné literatury a pomoc se zakládáním kvasu, včetně možnosti zapůjčení kvasných nádob a ušlechtilých kvasinek. Současně ve Valči provozujeme stylové ubytování v historickém domě na náměstí nebo ve zcela nové, takzvané Zámecké lesovně, která se nachází hned vedle kvasírny,“ doplnila k aktivitám pálenice Majerová.

Valečská pálenice funguje jako rodinný podnik, do kterého prý majitelé nešli s vidinou velkých zisků. „Je to naše srdcovka. Samozřejmě jsme rádi, když je o naše výrobky zájem, ale byznys není na prvním místě. Vše, co palírna vydělá, vracíme do obnovy námi spravovaných památek nebo třeba do péče o obnovený historický sad,“ dodali zakladatelé pálenice.