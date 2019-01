Dopravu na silnicích ztěžuje především rozbředlý sníh. Neděle bude deštivá

Silnice a dálniční úseky v Jihomoravském kraji jsou v neděli ráno sjízdné bez omezení s výjimkou Blanenska, Vyškovska a Bílých Karpat, kde silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. V oblasti Bílých Karpat sněží a sníh zůstává ležet na silnicích, na Blanensku je na silnicích ošetřovaných pouze inertním posypem vrstva sněhu pokrytá posypovým materiálem.

Na Vyškovsku jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Teploty se v kraji pohybují mezi nulou a třemi stupni Celsia, je převážně zataženo beze srážek s výjimkou Blanenska, kde se objevují sněhové přeháňky.

Většina jihočeských silnic je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Na Prachaticku nebo Jindřichohradecku se mohou vyskytovat sněhové přeháňky. Na řadě míst v regionu vane silný nárazový vítr. Na všech vozovkách na Jindřichohradecku leží vrstva nového sněhu. Podle předpovědi meteorologů se teploty v neděli budou pohybovat od nuly do minus pěti stupňů Celsia. Srážky lze očekávat i v dalších dnech.

Dopravu v Královéhradeckém kraji komplikuje rozbředlý sníh

Na vedlejších silnicích na Trutnovsku, Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku leží rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči musejí být opatrní hlavně na Trutnovsku a v Krkonoších, kde po nočním sněžení leží sníh i na hlavních silničních tazích. Na horách se v neděli čeká vydatnější sněžení. V nižších polohách hradeckého kraje byly v neděli ráno silnice většinou mokré.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla mokrá a sjízdná bez omezení. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia. Ve vyšších polohách kraje padal déšť se sněhem nebo sněžilo. Na Sněžce bylo minus pět stupňů. Na horách by mohl vát vítr rychlostí až 70 kilometrů v hodině.

V Libereckém kraji v noci sněžilo

V noci ve vyšších polohách Libereckého kraje sněžilo. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na hlavních tazích na Jablonecku a Semilsku, jinak jsou silnice první třídy v kraji mokré. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového sněhu. Motoristé by při cestách měli být nadále opatrní kvůli padajícím stromům, které nevydrží nápor sněhu.

Sjízdné jsou silnice v Jablonci, kde ve čtvrtek vyhlásilo město kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť. Kalamitní stav prvního stupně by měl v Jablonci trvat do pondělí.

Podle předpovědi by v neděli mělo být v kraji zataženo až oblačno s deštěm. V polohách nad 700 metrů by měly být srážky smíšené nebo sněhové. Denní maxima budou mezi třemi až šesti stupni, na horách mezi třemi stupni a nulou. Na horách by měl mít vítr v nárazech 55 až 70 kilometrů v hodině.

V Moravskoslezském kraji je uzavřená silnice I/56

Silnice v Olomouckém kraji jsou nyní většinou holé a mokré. Na rozbředlý sníh narazí řidiči pouze na Šumpersku a vedlejších cestách ve vyšších polohách, na ostatních místech je sjízdnost bez větších potíží.



VIDEO: V Jablunkově na náměstí uklízí sníh těžká technika Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V horských oblastech Moravskoslezského kraje zůstávají komunikace sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V dalších místech kraje jsou už silnice sjízdné bez omezení. Pro kamiony je stále uzavřená silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.



Nehoda u Kytína uzavřela dálnici D4

Na některých středočeských silnicích leží v neděli ráno rozbředlý sníh, místy se objevují sněhové jazyky. Na dálnici D4 u Kytína nedaleko Prahy ráno havarovalo pět aut, jeden člověk byl těžce zraněn. Sněhové či dešťové přeháňky jsou po ránu hlášeny na dálnicích D1 a D11 nebo na silnicích druhé a třetí třídy na Kolínsku, Kladensku, Berounsku, Nymbursku a v okolí Prahy.

Na silnicích ve vyšších polohách Pardubického kraje leží rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči musejí být opatrní zejména na Orlickoústecku, Chrudimsku a Svitavsku. V Železných horách na Chrudimsku si řidiči musejí dát pozor na námrazu, na v okolí Lanškrouna může vítr na výše položených silnicích tvořit sněhové jazyky. V sobotu večer silničáři odklízeli sněhové bariéry na hlavní silnici číslo 34 mezi Svitavami a Poličkou.



V Ústeckém kraji je stále potřeba zvýšená opatrnost

Zvýšenou opatrnost nadále doporučují silničáři při cestě po některých částech Ústeckého kraje. S opatrností je sjízdná i krušnohorská Moldava, kde od čtvrtka platí kalamitní stav. Meteorologové varují před silným větrem. Místy může mít v nárazech kolem 55 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů, vyplývá z jejich předpovědi.

Silnice na většině území kraje jsou mokré či vlhké, vrstva nového sněhu je na některých silnicích nižších tříd na Chomutovsku a rozbředlý sníh na vozovkách II. a III. třídy na Ústecku. Odtávající sníh je i na krušnohorských silnicích. Teploty byly ráno mezi šesti stupni Celsia a nulou.

Ve Zlínském kraji prší

Se zvýšenou opatrností by v neděli měli počítat motoristé při cestě ve vyšších polohách Zlínského kraje. Na Vsetínsku leží zbytky rozbředlého sněnu na vedlejších silnicích, na inertně udržovaných vozovkách musejí řidiči počítat se zajetým sněhem a s nebezpečím namrzání vozovky, opatrnost je tam na místě. Rozbředlý sníh hlásí na vozovkách silničáři i na silnicích druhých a třetích tříd na Zlínsku, ve vyšších polohách okresu sněží.

Na Uherskobrodsku jsou silnice většinou holé a mokré, opatrnost je však nutná v oblasti Bílých Karpat. Podle silničářů tam sněží a sníh se drží i na vozovce. Na Kroměřížsku jsou silnice naopak holé a mokré, sjízdnost by tam měla být bez problémů.