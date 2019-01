I další týdny budou teplotně průměrné, opět se ochladí až v únoru

„Předpokládáme, že období od 14. ledna do 10. února 2019 bude teplotně průměrné,“ oznámili meteorologové. Příští týden se budou teploty přes den pohybovat nejčastěji mezi minus jedním až plus čtyřmi stupni Celsia. V noci budou klesat většinou na plus jeden až minus čtyři stupně.

Na začátku února se ale ochladí. Podle odhadu meteorologů bude přes den kolem nuly a noci už budou mrazivé. „Na druhou stranu jako relativně nejchladnější vychází poslední týden období s týdenním průměrem nejnižších teplot kolem -6 °C,“ uvedli ve svém měsíčním výhledu. Průměrně by se týdenní teploty měly pohybovat kolem 0 stupňů Celsia.

„Období jako celek by mělo být srážkově průměrné až slabě nadprůměrné. Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat od 6 do 10 mm, nejvyšší úhrn se předpokládá v prvním týdnu kolem 14 mm,“ uvádí předpověď.



Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 14. lednem a 10. únorem je minus 1,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2002, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr, minus 9,5 stupně, meteorologové zaznamenali v roce 1963.