Na horách do rána připadne až čtvrt metru, hrozí sněhové jazyky

Na Šumavě, v Krkonoších a Jeseníkách může do čtvrtečního rána přibýt až 25 cm sněhu, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Sněžení bude doprovázet také silný vítr, který by měl slábnout až ve čtvrtek večer. Do čtvrtečního večera mohou také vznikat především v příhraničních oblastech sněhové jazyky a závěje.