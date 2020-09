Situace v ordinacích je dramatická, komunikace s hygienou vázne, říká Šonka

„Začíná přituhovat a situace je dramatická. Snažíme se ale zachovat normální provoz tak, aby byl bezpečný pro pacienty s jinými problémy. Doháníme preventivní prohlídky a snažíme se starat o pacienty s chronickými onemocněními,“ reagoval Šonka na otázku, jak jsou na tom v současnosti praktičtí lékaři.

Sám Šonka prý za jeden den ošetří 30 až 50 pacientů a k tomu vyřeší ještě pětadvacet telefonátů ohledně koronaviru. Také popsal, jak probíhá komunikace mezi lékaři a hygienickými stanicemi ohledně posílání lidí do karantény.



„Musím se spolehnout na to, co nám řekne pacient. Často to ale vypadá tak, že lidé zavolají a řeknou, že z hygieny vzkazují, abychom danému vystavili karanténu. To je věc dlouhodobě neakceptovatelná,“ stěžoval si předseda Sdružení praktických lékařů.



Zejména komunikace mezi doktory a hygieniky prý vázne. Šonka to ale nedává za vinu pracovníkům z odběrových stanic.

„Dlouhodobě se tu zanedbala nějaká elektronizace. Nevím, kdo to měl nastavit, ale předpokládám, že ministerstvo. A mělo se to udělat dříve, než nějaká pandemie začala,“ ohradil se vůči systému výměny informací.

Chřipka dorazí v říjnu

Chřipková sezona zatím podle Šonky nezačala zejména díky dobrému počasí. „Až do středy jsme měli letní počasí, takže ještě nenastala sezona respiračních infektů. Do toho může samozřejmě přijít i chřipková sezona. K tomu nejspíše dojde už v průběhu října,“ předpověděl host pořadu Interview.

Pokud se tak stane, může dojít k naplnění kapacity lůžkových oddělení nemocnic.

Poté se prý budou testovat pouze lidé se závažnějšími potížemi nebo pacienti s přidruženými nemocemi typu cukrovky.



„Ostatní by zůstali doma v karanténě, a pokud by se jejich problémy nezhoršovaly, tak by se pacient netestoval,“ vysvětlil Šonka.