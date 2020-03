V každém regionu je potřeba zachovat síť otevřených ordinací, míní praktici

Mělo by jít hlavně o mladší lékaře. Ostatní budou ordinovat na dálku po telefonu či internetu. Lékaři primární péče si dlouhodobě stěžují na to, že nemají dostatek ochranných pomůcek, které jim stát slíbil dodat.



Vyhrazené ordinace by měly začít fungovat nejpozději od pondělí 23. března. „Je nutné vytvořit v každém okrese či oblasti omezenou síť ordinací, které jsou schopny zajistit v nezbytných případech i kontakt s pacientem,“ uvedl Šonka. Do nich se také budou koncentrovat nedostatkové ochranné pomůcky.

„V některých místech ČR se již takto dohodlo a docela dobře to funguje, někde i ve spolupráci s nemocnicí, někde je to dohoda všeobecných praktických lékařů v rámci obce. Pokuste se tedy řešit dle situace,“ vyzval Šonka kolegy v regionech.



Všechny ostatní ordinace by také měly zůstat v chodu, byť za zavřenými dveřmi. „Dosavadní dny ukazují, že jde takto u většiny pacientů,“ doplnil. Zapojit se podle něj mohou i praktičtí lékaři, kteří jsou v nařízené karanténě. Mohou působit i přímo v ordinaci, pokud do ní nebude mít přístup personál ani pacienti, podle Šonky to potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví.

„V současné době je již počet praktiků v karanténě takový, že kdyby zcela vypadli, tak ostatní praktici, zdravotnické záchranné služby či nemocnice a krizové linky nebudou zvládat,“ řekl.

Sdružení také zopakovalo, že slíbené dodávky ochranných pomůcek se zpožďují. Chce také mít možnost ovlivnit, co a kam v jednotlivých krajích praktickým lékařům půjde. „Nedává nám smysl zásobit všechny ordinace na den, ale raději 10 procent ordinací na 10 dní,“ sdělil Šonka.

V případě, že pacient pociťuje příznaky akutní infekce dýchacích cest, například dušnost, suchý kašel nebo horečku nad 38 stupňů Celsia, které mohou signalizovat nákazu novým typem koronaviru, má lékaře kontaktovat telefonicky. Praktický lékař nebo krajská hygienická stanice pak může nemocného doporučit k testům, které jsou pak hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Testovat lidi bez uvedených příznaků podle odborníků není efektivní, protože byť by byli nakažení, nemusí se virus v těle prokázat.