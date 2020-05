Moje cesta na Tchaj-wan není žádný trucpodnik, řekl šéf Senátu Vystrčil

„Na cestě stále trvám, možná bych přidal ještě jednou reálnější. Takže třikrát reálnější,“ reagoval Vystrčil na otázku, jak to vypadá s jeho cestou na Tchaj-wan. Šéf Senátu již dříve uvedl „moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější“.

„Já počítám, že do konce června bude vše jasné, možná už dříve,“ dodal. Podle něj se má Česká republika od Tchaj-wanu co učit nejen v oblasti vědy a výzkumu. „Moje cesta na Tchaj-wan není žádný trucpodnik. Vždycky je co zlepšovat a od Tchaj-wanu je co se učit,“ reagoval Vstrčil na Vodráčkova slova o tom, že cesta na Tchaj-wan je podle něj protestní akcí.

Vondráček poukazoval na to, že cesta na toto území je v rozporu s dlouhodobou zahraniční politikou České republiky. Poukazoval také na to, že návštěva předsedy Senátu má velmi symbolický význam.

„Česko-tchaj-wanské vztahy rozkvétají, jak v kulturní, tak hospodářské oblasti. Ty vztahy fungují a jsou dobré,“ uvedl Vondráček s tím, že cesta na Tchaj-wan to podle něj nezmění. „Já jsem také hluboce znepokojen rostoucím vlivem Číny a řekněme s tím, co se děje v Hongkongu, zvýšenou asertivitou vůči Tchaj-wanu,“ dodal.

Vystrčil připomněl, že nechce, aby se Česká republika stala „lokajem“ Číny. „My přece chceme být hrdý a samostatný národ. Nechceme žít jako jsme žili v době ještě před čtyřiceti lety. Tak, že jsme pořád někoho museli poslouchat.“

Není dopis jako dopis

Oba politici také krátce debatovali o čínském dopisu, který dostal zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera.

„Zda ten dopis byl objednán, nebo nebyl, tak to už se asi nedozvíme, pokud se někdo nerozhodne o tom říci něco více. Na druhou stranu jsme tak i zjistili, kde kdo stojí a co si o tom myslí,“ uvedl Vystrčil.

Vondráček naopak poukazoval na to, že se nejedná o dopis, ale o interní dokumenty, které neměly uniknout ven. Uvedl, že se kvůli tomu sešel s čínským velvyslancem a vytkl mu některé formulace. „Děkoval mi za kritiku,“ uvedl Vondráček. Šéf Sněmovny připomněl, že v minulosti dopis sám několikrát kritizoval.

Předsedové obou komor Parlamentu ČR řešili také výroky šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Právě jeho slovy o československých legionářích by se měla zabývat Sněmovna. Předseda KSČM v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda mimo jiné také uvedl, že v české společnosti sílí „fašistické tendence“ a někteří lidé v Česku „záměrně podporují neonacismus“.

Vondráček uvedl, že se Filipem sešel tento týden ve středu. „Ty věci jsme spolu probrali, on mi ukázal oficiální text, který autorizovaný zaslal zpět. Ten ruský překlad vypadá jinak, došlo tam k nějakému posunu,“ uvedl Vondráček a naznačil, že se šéf KSČM mohl stát obětí ruské propagandy. Dodal, že nejvíce se ho dotkl Filipů výrok o legionářích. Podle něj debata ve Sněmovně toto téma nikam neposune.

Zahraniční politika ČR

„Sněmovna by měla vyjádřit minimálně to, že není možné, aby druhý nejvyšší muž Sněmovny zpochybňoval právo obcí na samosprávu, to je ústavní právo. Nemůže zpochybňovat zásluhy našich legionářů a říkat, že jsou špatní, pokud bojovali proti bolševikům - to je pro mě naprosto nepřijatelné. Obecně si myslím, že není dobře, pokud druhý muž Sněmovny vlastně narušuje suverenitu České republiky a do jisté míry adoruje Rusko. To znamená režim , který rozhodně není demokratický. To jsou všechno věci, které škodí naší zemi,“ reagoval naopak Vystrčil.

Podle Vondráčka se někdo snaží tuto debatu zbytečně polarizovat. Podle něj jde o zkratky, které do kulturní politické debaty nepatří. Připomněl výrok poslankyně Jany Černochové na ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Politici také řešili článek ministra zahraniční Tomáše Petříčka, bývalého šéfa diplomacie za TOP 09 Karla Schwarzenberga a Zaorálka. Ti v textu zpochybnili plán Izraele na anexi území na Západním břehu Jordánu.

Vystrčil argumentoval tím, že vhodnější formou by bylo spíše napsání dopisu. „Tady by měl někdo tu zahraniční politiku koordinovat, ne v ní dělat pořádek,“ uvedl a poukázal na to, že co se týče Izraele, objevilo se tady hned několik různých názorů i z úst těch nejvyšších představitelů České republiky. „Já bych takovým způsobem nepostupoval,“ dodal.

„Je to mimo realitu, naprosto to nerespektuje zahraniční politiku České republiky,“ uvedl Vondráček. Krok ministra označil za „úlet“. „Vážím si jeho práce, doposud jsem koordinovali naši činnost. Tohle ale nezapadá do české politiky. Tu vytváří vláda, ministr zahraniční nemůže vybočovat,“ uvedl.