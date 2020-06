Vystrčil se vyjádří k cestě na Tchaj-wan. O letadlu rozhodnou obrana a Babiš

Očekává se, že předseda Senátu oznámí, že na Tchaj-wan poletí. „Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější,“ prohlásil Vystrčil v květnu po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. My přece chceme být hrdý a samostatný národ. Nechceme žít, jako jsme žili v době ještě před čtyřiceti lety. Tak, že jsme pořád někoho museli poslouchat,“ uvedl Vystrčil v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podporu tomu, aby předseda horní komory parlamentu v doprovodu podnikatelské delegace navštívil Tchaj-wan, vyjádřil Senát a odmítl vyhrožování ze strany Číny do vměšování vnitřních záležitostí České republiky. Čína odmítá jakékoli náznaky uznání Tchaj-wanu, který vnímá jako svou provincii, a trvá na politice jedné Číny.

Vystrčil se zajímal o výhrůžný dopis z čínské ambasády jeho předchůdci Kuberovi. „Od té doby minimálně dvakrát Čínská lidová republika prostřednictvím své ambasády v tomto agresivním chování vůči České republice, respektive vůči českému Senátu pokračuje,“ řekl šéf Senátu.

Poprvé si stěžovala Čína, když Vystrčil zástupci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice Liang-Ruey Ke děkoval za to, že Česku darovala jeho země roušky proti šíření koronaviru a vyfotil se s vlajkou Tchaj-wanu. Podruhé rada z čínské ambasády telefonoval vedoucímu Vystrčilovy kanceláře, aby ho dopředu upozornil na to, že kdyby chtěl přát tchajwanské prezidentce v rámci její inaugurace, nebylo by to dobré a poškodilo by to česko-čínské vztahy.

„Jsem potěšen, že Tchaj-wan má demokraticky zvolenou prezidentku a jsem rád, že Tchaj-wan je demokratickou zemí,“ prohlásil druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky. Česko přitom Tchaj-wan jako stát neuznává.

Podle předsedy Senátu se Česko nesmí nechat zastrašit, nechat si zasahovat do svých suverénních záležitostí a stát se čínským lokajem, i kdyby to mělo mít nějaký dopad na česko-čínské obchodní vztahy.