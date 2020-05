Filip žádá Petříčkovu rezignaci, viní ho z fašistických tendencí v Česku

„V naší společnosti v posledních letech došlo k evidentnímu nárůstu fašistických tendencí, které v některých případech zůstávají bez trestu,“ řekl listu Filip.

Někteří lidé podle něj záměrně podporují neonacismus a oslavují banderovce a vlasovce. „Věřím, že se jedná o ostudu v mezinárodním měřítku a absolutní neúspěch šéfa české diplomacie, který měl okamžitě rezignovat, nebo měl být bez prodlení odvolán z funkce,“ dodal Filip.

Ministra Petříčka také kritizoval za to, že v OSN nepodpořil ruský návrh rezoluce o boji proti oslavování nacismu. Kvůli tomu odvolání Petříčka požadoval již na konci minulého roku.

„Považuji to za mezinárodní ostudu a absolutní selhání šéfa české diplomacie, který by měl neprodleně rezignovat nebo by měl být okamžitě odvolán,“ prohlásil tehdy Filip.



Redakce iDNES.cz oslovila Petříčka s žádostí o reakci, ten zatím nereagoval. Pro server iROZHLAS.cz uvedl, že jde podle něj o snahu líbit se Rusku.

„KSČM čeká brzy sjezd, takže to beru jako přípravu a jako předpolí pana Filipa na post předsedy. Možná proto měl potřebu se vymezit vůči všem,“ dodal a připomněl, že hlasování o ruské rezoluci se zdržely i ostatní členské státy EU. Dokument totiž podle české diplomacie přispívá k jednostrannému vnímání historie.

„Češi cítí vděčnost vůči Rudé armádě“

V aktuálním rozhovoru pro ruský deník Filip také uvedl, že „členové KSČM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda nejeví zájem nutit místní úřady, aby postavily památky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobodili.“ Většina občanů České republiky podle něj cítí vděčnost Rudé armádě již 75 let, „protože vědí, že v roce 1945 většina naší země osvobodila.“

„Někteří pražští fašisté mají vlivem Evropské unie a USA v úmyslu narušit dobré vztahy mezi dvěma slovanskými národy a neváhají urazit osvoboditele z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu,“ řekl dále pro ruský deník a přímo jmenoval české opoziční demokratické strany TOP 09, KDU-ČSL, Starosty a nezávislé a Piráty, které by podle něj mohly začít chválit „neonacistickou politiku“.

Vyslovil se také proti odstranění sochy maršála Koněva, které konflikt spustilo. To podle něj odsuzuje KSČM i prezident Miloš Zeman.