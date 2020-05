Filipův recept pro Vystrčila. Napřed cesta do Pekingu, pak do provincie

Vystrčil v úterý po návštěvě prezidenta Miloše Zemana prohlásil, že se jeho cesta stává stále reálnější a reálnější.

Filip zvažovanou cestu předsedy Senátu prý nechápe. Vystrčil by podle něj měl nejdříve navštívit Peking. „Začneme jednat s provincií, která si hraje na něco, co není?“ ptal se v pořadu Události, komentáře na České televizi.

Česko by podle předsedy KSČM mělo respektovat princip jedné Číny. „Každý státník ve vysoké ústavní funkci nejdřív jede do hlavního města a pak do provincie. Nebudeme jezdit do provincie, jestliže nenavštívíme hlavní město suverénního státu,“ tvrdí Filip. S Tchaj-wanem by se podle něj měly udržovat vztahy jen na ekonomické úrovni.

Dvě čínská napomenutí

Vystrčil v úterý po návštěvě Hradu před novináři uvedl, že jeho cesta na Tchaj-wan se stává „stále reálnější a reálnější“ kvůli chování Číny vůči Česku. Předseda Senátu se od svého nedávného zvolení dostal do konfliktu s čínskou ambasádou už dvakrát.

Poprvé si čínské velvyslanectví v Praze stěžovalo, když Vystrčil děkoval zástupci tchajwanské kanceláře za to, že Česku darovala roušky proti šíření koronaviru a předseda Senátu se vyfotil s vlajkou Tchaj-wanu.

Podruhé rada z čínské ambasády telefonoval vedoucímu Vystrčilovy kanceláře, aby ho dopředu upozornil na to, že kdyby chtěl přát tchajwanské prezidentce v rámci její inaugurace, nebylo by to dobré a poškodilo by to česko-čínské vztahy. „Jinými slovy, Čínská lidová republika se dopředu stará o to, co by měl či neměl dělat předseda Senátu,“ uvedl v úterý Vystrčil.

Filip však kroky čínské ambasády hájí. „Každé velvyslanectví dělá svou práci,“ prohlásil k čínským stížnostem na fotografii předsedy Senátu s tchajwanskou vlajkou. Varovný telefonát, který Vystrčila odrazoval od blahopřání nové prezidentce Tchaj-wanu pak předseda komunistů bagatelizoval.

„Budou se k nám vždycky chovat tak, jaké chování dovolíme. Nemyslím si, že panu předsedovi nařizovali, aby nikomu neblahopřál. Nemyslím si, že by takový tón kdokoliv zvolil,“ hájil Filip čínskou ambasádu.