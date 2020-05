Podcenil jsem reakce na komentář o Izraeli, přiznává ministr Petříček

„Možná jsem podcenil takovou reakci, která na článek přišla,“ uvedl Petříček ve videorozhovoru. „Rozhodně jsme článek nepsali se špatným úmyslem. Vycházeli jsme z naší koncepce zahraniční politiky. Ty otazníky, které ve článku byly, řešíme s našimi partnery jak na úrovni Evropské unie, tak i s Izraelem. Protože odpovědi bychom potřebovali mít.“

Petříček se svými dvěma předchůdci ve společném článku napsal, že anexe osad s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného životaschopného palestinského státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky.

Ministr zahraničí nechtěl přímo komentovat to, zda mu vydání článku měl rozmlouvat i předseda ČSSD Jan Hamáček, ale přiznal, že spolu o komentáři hovořili. „Bavili jsme se o tom načasování. Uznávám, že bylo možné počkat. Nicméně článek vyšel a zvedl mnoho otázek a rozproudil užitečnou debatu. Těším se na to, že o tom budeme mluvit i na Zahraničním výboru Poslanecké sněmovny,“ dodal ministr.

„Pro mě je důležité, aby Česká republika jako tradiční přítel Izraele měla vyváženou pozici, díky které můžeme ovlivňovat i diskuse v Evropské unii,“ míní šéf české diplomacie. „Tam jsou na jedné straně státy, které jsou výrazně propalestinské. A my bychom chtěli, aby Evropská unie byla v tomto směru vyvážená, chtěla konstruktivní dialog a přispívala k míru na Blízkém východě.“



Negativní reakce (nejen) z Hradu

Článek v Právu vyvolal negativní reakci ze strany prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše i u řady opozičních politiků, například u místopředsedy ODS Alexandra Vondry. Tomáš Petříček si toho je vědom.

„Je to zřejmé z reakcí v médiích. Už bych to raději nekomentoval. Radši bych vedl věcnou diskusi na půdě Poslanecké sněmovny. Na toto téma jsme opakovaně hovořili i na schůzkách ústavních činitelů,“ řekl.



„Opakuji, není to změna naší pozice. Komentář se držel linie, která je obsažena v koncepci naší zahraniční politiky,“ upozornil Tomáš Petříček.



Podle portálu lidovky.cz odmítl kvůli komentáři hovořit s šéfem české diplomacie nový ministr zahraničních věcí Izraele Gabi Aškenazy. Petříček mu tak nemohl telefonicky poblahopřát ke jmenování do úřadu.



Podle Tomáše Petříčka se teď hledá náhradní termín pro telefonát. „Ještě před vydáním článku jsem panu ministrovi gratuloval. Věřím, že počátkem června najdeme nový termín. Z izraelské strany prostřednictvím pana velvyslance padlo, že o ten telefonát zájem mají.“



Podporu strany mám

„Věřím, že mám podporu ČSSD i předsedy Jana Hamáčka,“ tvrdí Petříček. „Komentář nevybočuje z tradic naší zahraniční politiky. Není to žádný obrat o 180 stupňů. Československo bylo významným partnerem Izraele při jeho vzniku. Jsme jeho dlouhodobým partnerem při jednání na mezinárodních úrovních, jak v EU tak v OSN.“



Podle Petříčka bylo záměrem komentáře konstatovat, že je důležité, aby mezinárodní právo bylo respektováno všemi, tedy i Izraelem. „I s našimi partnery o tom musíme hovořit, protože jsme stát, který chrání respekt k pravidlům a mezinárodnímu právu.“



„Bylo to spíš přátelské upozornění,“ hodnotí zpětně tón komentáře. „Hovořil jsem o tom s panem velvyslancem Danielem Meronem. Na naší pozici se nic nemění. Naše politika vůči Izraeli neprochází žádným přehodnocením. Chceme rozvíjet naše vztahy.“



„Letos by mohlo proběhnout mezivládní zasedání, které se několik let kvůli volbám u nás i v Izraeli nekonalo. A chceme také přispět, aby se rozvinula debata mezi EU a Izraelem o celé řadě praktických otázek. Izrael patří k lídrům v oblasti inovací. Je to stát, který se velmi dobře vypořádal s epidemií,“ uzavírá ministr zahraničí ČR.