Poslankyně přirovnala Zaorálka k nacistům. Kvůli jeho postoji k Izraeli

„Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se chová v těchto dnech jako ten největší nácek,“ prohlásila doslova Černochová. Zaorálek ji kvůli tomu vyzval k omluvě. Černochová poukazovala na Zaorálkův výrok, že je nutné zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který opakovaně stíhal Československo ve dvacátém století.

„Jak je možné, že ministr vlády si dovolí konstatovat něco tak absurdního veřejně v novinovém článku?“ ptala se. Zaorálek by podle ní neměl šířit ostudu v zahraničí. Po debatě se Zaorálkovi jako poslankyně omluvila s tím, že jako občanka si názor ponechám.

Ministr kultury zdůraznil, že není možné silou a vojáky obsadit cizí území. „Za to, že jsem to řekl, jsem nacista? Skandál je to, jaký výrok jste použili proti mně,“ uvedl. Podle Zaorálka je logické, když česká strana řekne někomu, s kým má strategické partnerství, že je něco špatně. „Česko se svou zkušeností, kterou má z 20. století, nemůže mlčet k tomu, když se někde nerespektují základní mezinárodní pravidla a kde se použije síly na obsazování území,“ řekl. „Cesta, kterou se vydává Izrael teď, je cesta do zdi,“ uvedl.



Pozornost vyvolal článek Petříčka, Zaorálka a Schwarzenberga, v němž plány Izraele kritizovali. „Nejde přitom jen o ta území, která má jedna strana získat a druhá ztratit – a to v míře, která de facto vylučuje životaschopný palestinský stát do budoucna. Jde i o princip: nabytí území silou výslovně zapovídá Charta OSN, tedy jakási světová ústava a základní kámen fungování mezinárodních vztahů v současném světě,“ napsali Petříček, Zaorálek a Schwarzenberg.

S článkem zásadně nesouhlasí prezident Miloš Zeman. Text podle něj narušuje naše vztahy jak s Izraelem, tak s USA. Podle Zemana je článek popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael. A podle pondělních Lidových novin dokonce z prezidentovy kanceláře odešla soukromými kanály i žádost, aby se v Černínském paláci vyměnil ministr.



Sněmovna rozhodla, že o postoji k Izraeli a k Palestině bude diskutovat ve středu 17. června, o týden dřív o ní budou debatovat členové sněmovního zahraničního výboru. „Ve Sněmovně jsme připraveni podpořit usnesení, které znovu potvrdí naši politiku k Izraeli jako našemu klíčovému partnerovi,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo faktickou anexi tohoto území.