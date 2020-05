14:40 , aktualizováno 14:40

Šéf diplomacie Tomáš Petříček chtěl být „cool“ levičák, jak je to dnes trendy. Jak píše izraelský spisovatel Tuvia Tenenbom, shrnout to lze do varování před globálním oteplováním, podporou registrovaného partnerství a stranění Palestincům před Izraelci. Petříček aktuálně zvolil poslední možnost a sepsal o tom text. Nakonec kvůli obavám z vyhazovu z vlády dělal vše proto, aby jeho článek nevyšel.