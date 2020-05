Mají jít příkladem. Vyjadřování političek je neomluvitelné, míní odborníci

21:07 , aktualizováno 21:07

Alena Schillerová, Jana Černochová, Alexandra Udženija. Tři političky, které v uplynulých dnech zaujaly peprnějšími výroky či přirovnáními. Podle politologů Zdeňka Zbořila a Lukáše Jelínka šlo o neprofesionalitu a není to omluvitelné. Právě politici by se podle nich měli takovým excesům vyvarovat a pro veřejnost by měly být především vzory.