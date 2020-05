Izrael je klíčový partner, žehlí Hamáček text Petříčka, který popudil Hrad

Prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše totiž popudilo, že dva ministři za ČSSD se podepsali pod text, který vyšel v sobotním Právu a v němž kritizují plánovanou izraelskou anexi území na západním břehu Jordánu, které je pod palestinskou samosprávou.

Hamáček se v pondělí kvůli tomu sešel s Petříčkem. „Shodli jsme se na tom, že pozice ČR k Izraeli zůstává neměnná, ČR v nedávné době významně podpořila Izrael na mezinárodních fórech,“ uvedl šéf ČSSD.

„Nejde přitom jen o ta území, která má jedna strana získat a druhá ztratit – a to v míře, která de facto vylučuje životaschopný palestinský stát do budoucna. Jde i o princip: nabytí území silou výslovně zapovídá Charta OSN, tedy jakási světová ústava a základní kámen fungování mezinárodních vztahů v současném světě,“ napsali Petříček, Zaorálek a Schwarzenberg.



S článkem zásadně nesouhlasil prezident Miloš Zeman. Text podle něj narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA. Podle Zemana je článek popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael. A podle pondělních Lidových novin dokonce z prezidentovy kanceláře odešla soukromými kanály i žádost, aby se v Černínském paláci vyměnil ministr.



Česká republika patří dlouhodobě k největším spojencům Izraele a prezident Zeman usiluje o přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

„Obecně platí, a toto je nepřekročitelné, že za českou zahraniční politiku odpovídá vláda jako celek. Proto je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale které je v zahraničí vnímáno jako stanovisko České republiky,“ sdělil iDNES.cz premiér Babiš.

Pokud by ale vyhověl Hradu a pokusil se o výměnu Petříčka, případně i Zaorálka, mohlo by to ohrozit koaliční spolupráci ANO a ČSSD. Petříček je také místopředsedou sociální demokracie. Babiš by v případě rozpadu koaliční spolupráce musel hledat ve Sněmovně jiného spojence. Jen hlasy komunistů, kteří tolerují a podporují jeho menšinovou vládu, by mu bez hlasů sociálních demokratů nestačily.