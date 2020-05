Prezident Zeman se obává, že v úřadu nestihne přesun ambasády v Izraeli

Přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma je hlavní z věcí, které si přál prezident Miloš Zeman zvládnout do konce svého druhého mandátu, ale asi se to nestihne. Trvalé úsilí o přesun brzdí podle jeho názoru přehnané obavy z reakcí arabských států. Řekl to v pondělí v rozhovoru s ČTK.