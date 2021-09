OBRAZEM: Místo hádek ruch vrtaček. Sněmovna prochází rekonstrukcí. Už zas

Sotva utichly půtky v Poslanecké sněmovně, restaurátoři si spolu s památkáři vzali „do parády“ hlavní jednací sál. Opravovalo se už před dvěma a čtyřmi lety. Letošní zákrok si vyžádal havarijní stav části štukového malovaného stropu s pozlacenými prvky. Pokud by se poslanci v následujících dvou týdnech vrátili do „lavic“, museli by se scházet v náhradní budově.