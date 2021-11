Šéf zdravotnictví Vojtěch má covid-19. Díky očkování mám mírný průběh, uvedl

„Z pátku na sobotu mi nebylo dobře, proto jsem si včera (v sobotu) došel preventivně na PCR test. Ten bohužel ukázal, že jsem pozitivní. Nastupuji tak do 14denní izolace. Díky očkování mám mírný průběh a budu tak pracovat z domova,“ uvedl Vojtěch.

Vojtěch je v neděli hostem Otázek Václava Moravce na České televizi. Do vysílání se připojil vzdáleně a uvedl, že vyplnil sebetrasovací formulář a uvedl své rizikové kontaty. „Hygiena to bude řešit,“ uvedl. Uvedl, že například s premiér Andrejem Babišem se potkal ve čtvrtek na jednání vlády. Rizikovým kontaktem ale Babiš podle něj není, protože od sebe seděli v „poměrně velké vzdálenosti“.

Připomněl, že za rizikový se považuje kontakt bez ochrany dýchacích cest po dobu víc než 15 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru. Na pondělní jednání kabinetu se chce Vojtěch připojit on-line. Pokud by to nešlo, mohl by ho zastoupit některý z náměstků, řekl.

V loňském roce byl Vojtěch v karanténě. Šéfa resortu zdravotnictví poslali hygienici do karantény poté, co se nákaza prokázala u tehdejší hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Karanténu tehdy opustil po deseti dnech.

Ministr zdravotnictví není prvním členem vlády, kteří onemocnění dostali. Prošli jím ministr obrany Lubomír Metnar, někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. V současné době je pozitivní i prezident Miloš Zeman, který ale nemá podle lékařů příznaky.

Pandemie koronaviru v Česku v posledních týdnech výrazně zesílila, počty odhalených onemocnění se ve všední dny dostaly vysoko přes 20 000. Za sobotu jich přibylo 12 514, což je o zhruba o desetinu méně než před týdnem. V nemocnicích je téměř 6000 lidí s covid-19, 948 z nich je ve vážném stavu. Nemocnice zejména na Moravě a ve Slezsku zastavily odkladnou péči, začaly také přesuny pacientů mezi kraji.