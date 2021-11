Dění kolem Zemana minutu po minutě. Test nařídil Štastný, odhalil podezřelý kontakt

Jak se to všechno po propuštění prezidenta Miloše Zemana z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) seběhlo?

Naše agentura převzala odpovědnost za péči o prezidenta republiky na zámku v Lánech. Ještě před samotným příjezdem pana prezidenta jsme podle přísných standardů naší organizace na speciálním přístroji, který jsme do Lán dovezli, začali provádět denní testování každého, kdo by měl mít ten den k prezidentovi republiky přístup. Jedná se o antigenní test takzvaným semikvantitativním odběrem. Jde o antigenní test, ale mnohem citlivější. Aby to bylo každý den ještě před tím, než by se s prezidentem setkal, respektive vstoupil do zóny, ve které by se pohyboval.

V rámci tohoto testování jsme zachytili hraniční test u jedné ze zaměstnankyň Kanceláře prezidenta republiky. Následně jsme testy rozšířili na PCR, všem udělali PCR odběry a odeslali je do Ústřední vojenské nemocnice na verifikaci. Samozřejmě jsme ji už nevpustili do zóny, kde se měl prezident pohybovat. Čili se dnes nepotkali. Na druhé straně šlo určitě o rizikový kontakt pana prezidenta, protože podle našich informací byla s panem prezidentem v uplynulých dnech v kontaktu.

Takže za ním chodila na pokoj do Ústřední vojenské nemocnice?

Byli jsme obeznámeni, že spolu byli v kontaktu. Následně byl její test verifikován jako pozitivní. Na základě našich standardů jsme odebrali PCR vzorek u prezidenta republiky a dalších osob. S tím, že test byl naplánován po jeho příjezdu tak či tak. Vždy totiž striktně testujeme PCR testem pacienta po propuštění z nemocnice do domácího prostředí, nebo třeba při překladu do pobytového zařízení sociálních služeb.

Vpodvečer jsme z ÚVN, jejíž laboratoř testy zpracovávala, jako první obdrželi informaci, která potvrzovala pozitivní test na covid-19 u pana prezidenta. Přestože byl pan prezident bez příznaků, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem – panem profesorem Zavoralem – bylo rozhodnuto o převozu pacienta zpět do Ústřední vojenské nemocnice. Vzhledem k tomu, že jde o křehkého pacienta, seniora a v tomto ohledu obě strany pokládali za důležité, aby byl pod lékařským dohledem. Popřípadě mu byly aplikovány protilátky.

Proč Miroslav Zavoral Seznam Zprávám říkal, že Miloše Zemana z preventivních důvodů testovali oni v nemocnici? Zavoral dle Seznamu doslova řekl: „Šlo o rizikový kontakt, proto jsem nechal pana prezidenta dnes odpoledne otestovat.“. S tím, že šlo o „kontakt pracovníka z Lán“.

Nevím, proč to říkal. Žádanky na tyto testy jsem osobně vystavoval já a jsou v systému ISIN (Informační systém infekční nemoci). Byly vydány z mého rozhodnutí a rozhodnutí našeho zdravotnického zařízení. Následně byly vzorky na základě dohody o spolupráci převezeny do ÚVN: Čili jde možná o nějakou dezinterpretaci, protože v laboratoři ÚVN se potvrdila pozitivita. Odběry a indikaci jsme prováděli my.

Mimochodem, byla ona dáma z Kanceláře prezidenta republiky očkovaná? Ze svých zdrojů jsem slyšel, že ano. Je to pravda?

Nevím, jestli toto mohu komentovat z hlediska lékařského tajemství nebo zdravotnických informací, které mohu poskytovat. Nechám to tedy bez komentáře, musíte se ptát v Kanceláři prezidenta republiky. Jinak pan prezident je očkován třikrát, v tuto chvíli je v ÚVN a je bez příznaků. Kvůli dalším informacím se musíte obrátit přímo na Ústřední vojenskou nemocnici a ošetřujícího lékaře, protože naše úloha v domácí péči byla prozatím přerušena.

Počítáte, že se k ní opět vrátíte po propuštění prezidenta Zemana z nemocnice?

Ve chvíli, kdy pominou důvody pro hospitalizaci, o čemž rozhodne ošetřující lékař, budeme jako agentura domácí péče připraveni se péče o pana prezidenta opět ujmout.

Ještě mi řekněte, jak je možné, že se za prezidentem do nemocnice dostane na pokoj někdo pozitivní na covid, byť by to byla nakrásně zaměstnankyně jeho kanceláře? Neměli by být pokaždé co nejpřísněji testováni všichni, kteří se k němu do pokoje dostanou?

Nemohu komentovat režimová opatření Ústřední vojenské nemocnice v tomto ohledu. Opravdu nevím, jaké kontakty pan prezident měl, nebo neměl během jeho pobytu v nemocnici. Nedokážu ani spekulovat, odkud kam která infekce může putovat. Je zapotřebí si uvědomit, že situace ve společnosti je katastrofální, covid-19 je doslova na každém kroku. Co pokládám za velmi důležité, je, že se nám podařilo situaci včas zachytit. Navíc u bezpříznakového pacienta, což si myslím, že je velice důležité. Také se nám podařilo zachytit pozitivitu jednoho ze zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, který s ním v průběhu dne mohl přijít do styku. K tomu nedošlo. Celá ta věc tedy vypadá komplikovaně, ale je to příběh dnešních dní ve všech zdravotnických zařízeních. Tak to prostě je. Díky preventivním opatřením se nám jako poskytovateli domácí péče podařilo udělat maximum.

Dostal prezident okamžitě infúzi protilátek?

To nemohu komentovat, moje úloha skončila naším předáním pana prezidenta zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. Čekal jsem na ni i v Ústřední vojenské nemocnici, kde došlo k předání pana prezidenta k hospitalizaci. Tyto otázky je potřeba klást Ústřední vojenské nemocnici, která je za konkrétní léčbu odpovědná.

Jste lékař, Miloše Zemana jste dnes viděl, říkáte, že viditelné příznaky neměl. Nicméně je to pacient, kterému je 77 let, navíc má problémy s játry, byl teď dlouho hospitalizován. Dá se předpokládat, jaký může mít covid na jeho zdravotní stav dopad? Může pro něj být přesmíru rizikový?

Nemohu se k tomu vyjadřovat. Mohu konstatovat pouze pozitivitu, indikaci a hospitalizaci. Jakým způsobem se bude onemocnění dál vyvíjet, to si myslím, že nikdo nedokáže predikovat. Věřím, že pan prezident bude v pořádku. Tři dávky očkování v kombinaci s kvalitní léčbou, která mu v ÚVN nepochybně bude poskytnuta, dává určitý dobrý výhled do budoucna. Ale víc to opravdu nechci komentovat. Když jsme pana prezidenta předávali, tak neměl žádné zásadní příznaky typické pro covid-19. Ale jak se to bude vyvíjet, nebo nebude… Zatím je to pouze covid pozitivní pacient bez propuknutí onemocnění. Jak to bude dál, se uvidí.

Jestliže byla pozitivní i zaměstnankyně Kanceláře prezidenta republiky, znamená to, že by měli do karantény nastoupit i všichni její další zaměstnanci, kteří s ní v uplynulých dnech přišli do kontaktu? Včetně třeba kancléře Vratislava Mynáře?

Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Tato věc je v kompetenci Krajské hygienické stanice. Předpokládám, že proběhne standardní trasování jednotlivých osob.