Vojtěch měl negativní i druhý test. Vracím se bojovat s epidemií, oznámil

„Právě mi přišel výsledek druhého testu. Jsem negativní. Končím karanténu a vracím se zpět na ministerstvo bojovat s koronavirovou epidemií,“ napsal Vojtěch na Twitteru.

Ministr karanténu opouští po deseti dnech. U Rážové se koronavirus prokázal v polovině minulého týdne, Vojtěch poté absolvoval první test, jehož výsledek byl negativní.

Pražská hygiena dohledala přes 150 kontaktů Rážové, do karantény šlo na dvacet lidí z ministerstva. Nakazil se i třeba šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Naopak premiér Andrej Babiš do karantény nešel. Pražští hygienici tak podle něj rozhodli na základě faktu, že měl na sobě v době setkání s Rážovou respirátor FFP2, v místnosti byly navíc vysoké stropy.

Kde se Rážová nakazila, sama neví. „Mám jednu takovou chvilku, kdy jsem musela jít rychle odpovídat novinářům a zapomněla jsem si roušku. Ne všichni členové štábů ji měli a byli jsme tam delší dobu než 15 minut, také bez dvoumetrových rozestupů,“ popsala hygienička v rádiu Impuls. Sama je stále v izolaci, má mírný průběh nemoci.

V preventivní karanténě byli kromě Vojtěcha i další ministři. Jak šéf resortu zahraničních věcí Tomáš Petříček, tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr obchodu, průmyslu a dopravy Karel Havlíček se do ní uchýlili poté, co byli v kontaktu s nakaženým. Všichni tři se však již vrátili do práce.

Koronavirus se objevil také v Poslanecké sněmovně. Nakazila se jím poslankyně za ANO Karla Šlechtová, pozitivní test měl i Pirát František Navrkal.