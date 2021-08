Tenisky lidi k očkování nepřitáhly. Začíná proto kampaň Pojďte to dotáhnout

Kampaň nyní bude cílit především na nerozhodnuté. Podle resortu zbývá proočkovat zhruba 9 procent populace ke kolektivní imunitě. „Jsou to ti, kteří nebyli rozhodnutí nebo neměli čas k tomu, aby se nechali očkovat dříve. Což je relativně častý problém, a to především v době prázdniny, kdy nevěděli, jak jim vyjde druhá dávka. To je celkem přijatelná výmluva, teď se s tím snažíme operovat dál. Na ty cílí současný kampaň,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.



Ten zdůraznil, že ministerstvo má studii, která potvrzuje, že očkování funguje. „V momentě, kdy se lidé naočkují, to začne dávat smysl v tom, že jsou chránění před těžkým průběhem nemoci. Vidíme i z okolních států, že jestli někdo končí v nemocnicích s těžkým průběhem, tak jsou to neočkovaní,“ zdůraznil.

„To, co je v tomto směru důležité, je, že kampaň se v tuto chvíli obrací. Na začátku jsme říkali ‚Pojďte se očkovat‘, dneska říkáme ‚Pojďte nám pomoc to dotáhnout‘,“ doplnil.



Další část kampaně bude apelovat na účinnost vakcíny. (30. srpna 2021) | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Z průzkumu agentury PAQ Research vyplývá, že největší motivací pro lidi je možnost vybrat si typ vakcíny či aby vláda nesla náklady vedlejších účinků - například 100 procent nemocenské.

Rovněž 18 procent dotázaných by motivovalo 600 korun na ruku, dalších 17 procent respondentů považuje za motivaci snadnou dostupnost očkovacích míst. Přes deset procent dotázaných by uvítalo odpuštění daně či pojištění. Přesně 10 procent by bralo loterii o 1 milion korun či auto.

„Drobnější finanční či hmotné dárky či loterie minimálně deklarativně nehrají velkou roli, což je v souladu s většinou zjištění ze zahraničí,“ stojí v průzkumu.



Více motivuje dostupnost a bezpečí než finance. | foto: Život během pandemie

Analýza také zkoumá, jak se mění chování lidí v čase. Na podzim a sklonku roku 2020 – tedy během druhé vlny epidemie – ochota výrazně poklesla. Od ledna 2021 pak roste a v červenci 2021 se dostala až na 70 procent lidí, kteří jsou buď očkovaní či ochotní vakcinaci podstoupit.

Ochota však výrazně souvisí s tím, zda respondenti důvěřují politickým institucím a zdravotníkům. Vyšší ochotu mají i při očištění dalších vlivů lidé znající osobně člověka, který zemřel na covid, a lidé, kteří správně odhadovali počet hospitalizací.



Tři iPhony a desítky tenisek

Jak již dříve redakce iDNES.cz upozornila, tak očkovací loterie skočila již 31. července a trvala zhruba měsíc. Losování začalo přitom v polovině července s velkou slávou a za podpory státu. Ten za loterii podle pořádající marketingové agentury Fox Hunter zaplatil téměř 300 tisíc korun.

První losování proběhlo v pondělí 19. července. Výherce nové obuvi dostal poukaz do aplikace, ve které si mohl zvolit velikost, typ boty či ji domalovat podle potřeb. Boty nakonec podle organizátorů vyhrálo 40 lidí. Ti po absolvování očkování správně odpověděli na otázku, kolik zájemců o očkování v daný den přišlo do centra. Nakonec vyhrál ten, kdo byl nejblíže správné odpovědi.



Kromě bot lidé také mohli za očkování vyhrát iPhone 12, jehož hodnota se pohybuje okolo 20 tisíc korun. „IPhony byly tři. Byla to vlastně týdenní výhra. Dva byly již předané. Výherce z minulého týdne jsme kontaktovali, ale ještě od něj nemáme zpětnou vazbu. Má několik dní, aby to potvrdil jinak jej získá člověk, který byl vylosovaný jako náhradní výherce,“ řekl v minulosti pro iDNES.cz Michal Ekrt z marketingové agentury Fox Hunter.