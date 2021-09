Za očkování důchodců 380 korun pro lékaře, oznámil Babiš motivační program

„Byl to návrh pojišťoven. Chtějí, aby praktici pro seniory nad 65 let dali bonus. Je to informace, kterou jsme vzali na vědomí, na rozhodování pojišťoven ale nemáme jako vláda vliv,“ uvedl premiér Babiš, který se o možnosti obdobného kroku zmínil již v pondělí.

„My jsme to probrali na radě pro zdravotní rizika, pojišťovny chtějí motivovat naše praktiky, pokud ten praktik přesvědčí nějakého seniora nad 65 let, aby se poprvé naočkoval, tak ho chtějí motivovat částkou 380 korun, což si myslím, že je dobrá iniciativa. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ řekl tehdy premiér.

Nyní doplnil, že praktik zná své klienty, mohl by tak na ně mít vliv. „Měl by převládat osobní zájem lidí. Peníze ale přispějí, aby bylo očkování v této věkové skupině vyšší,“ doplnil premiér.

Příspěvek 380 korun lékařům připadne za lidi nad 65 let, kteří si přijdou praktikovi pro první vakcínu. Mluvčí resortu zdravotnictví Daniel Köppl upřesnil, že částka je doplněna ještě o samotný poplatek za aplikaci dávky, která činí 268 korun, celkově tak praktik dostane přes 600 korun.

Nikoho nenutíme, řekl šéf praktiků

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka se proti formulaci, která se v médiích objevila, ohradil. „Musím se ohradit proti formulaci pana premiéra ‚příspěvek za přesvědčení‘,“ uvedl šéf praktiků. Jde podle něj spíše o finanční kompenzaci času, kterou lékař stráví komunikací s pacientem a vysvětlením benefitů či posouzením rizika vakcinace u konkrétního člověka. Jde podle něj o časově náročnou záležitost, které se očkovací centra nevěnují.

Praktici podle něj o obdobném výkonu s pojišťovnami jednali již nějakou dobu. „Eventuálně to zahrnuje i to, že pacienty, kteří jsou v domácím prostředí, jsou málo pohybliví, přijede praktik naočkovat,“ vysvětlil Šonka.

Připustil, že řada nenaočkovaných je pevně přesvědčena. Současně ale podle něj existuje i šedá zóna, ve které je spousta lidí, která neví, jak se rozhodnout. Poukázal přitom na to, že názor se může v čase vyvíjet, lidé přitom byli praktiky oslovováni většinou již na jaře, tedy před půl rokem.

Sám podle svých slov zažil situace, kdy do ordinace přišel pacient třeba s vysokým tlakem kvůli předpisu léků. „Když mu doktor řekne, že by se se svou diagnózou očkovat měl, řekne, že se očkovat nechá. Není to o tom, že bychom lidi do něčeho nutili, jen jim podáváme dostatečné informace. Lidé podléhají hoaxům, které doktor, kterému věří, je schopen vysvětlit. Ale zabere to velké množství času,“ dodal Šonka.

Proočkovanost ve všech věkových kategoriích nad 65 let je přes 80 procent, přičemž nejvyšší je u sedmdesátníků okolo 85 procent. Občanů nad 65 let, kteří už dostali termín očkování, ale na aplikaci vakcíny ještě nebyli, je podle dat ministerstva zdravotnictví asi devět tisíc. Dalších necelých třináct tisíc lidí starších 65 let podle statistik ještě teprve čeká na výběr termínu.