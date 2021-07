Očkovaným státním zaměstnancům dva dny volna, žádá Babiš. Radí to i firmám

Premiér současně na sociální síti dodal, že vláda uloží všem ministrům, aby dali dva dny volna dalším svým zaměstnancům, což se týká i ozbrojených sborů: „Stačí, když se prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka.“

Podobný postup vláda doporučuje i krajům či obcím a soukromým firmám. „Myslíme, že u některých očkování mělo nějaký dopad, měli teplotu, necítili se dobře. Lidé si to zaslouží. Podstata je, že v tom vidíme motivaci (k očkování),“ doplnil Babiš.

Vláda v pátek zasedne v 7 hodin. Měla by i schválit opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech, v němž resort podle požadavků Nejvyššího správního soudu doplní odůvodnění. O hodinu později by se Babiš měl sejít se zástupci odborů, s nimiž by podepsal dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně, kde by bylo zmíněné placené volno zakomponováno.

Motivace: iPhone 12 nebo tenisky

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482 270 lidí, o 6901 více než loni. Nejvíce je učitelů, a to 187 975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 tisíc. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26 395.

Stát se již nyní snaží motivovat lidi k očkování třeba v očkovacím centru na Chodově nebo na hlavním nádraží v Praze. Kdo do těchto dvou očkovacích míst zamíří na očkování, může v tombole vyhrát iPhone 12 nebo tenisky Converse, jejichž podobu si může každý navrhnout buď sám, nebo využije předlohy. „Je to pilotní projekt, takže uvidíme, jak to bude fungovat,“ poznamenal již dříve Babiš.

Imunolog Václav Hořejší považuje motivaci v podobě odměn za dobrou cestu. „Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily,“ řekl pro iDNES.cz nedávno Hořejší.