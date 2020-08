Rusy z tendru o Dukovany nevyřadíme, reagoval Babiš na Pompeovo varování

Zvenčí to vypadalo, že Mike Pompeo do Evropy zaprvé přenesl část americké prezidentské kampaně, která se z velké části týká nejen obchodního boje s Čínou a Ruskem. Vnímal jste to podobně, anebo americký ministr zahraničí při soukromých hovorech vystupoval jinak?

Pan ministr Pompeo měl svoje témata a já měl samozřejmě ta svá. Moje témata se týkala například velkého potenciálu spolupráce v exportu a importu. Dokonce máme pasivní obchodní bilanci, minulý rok jsme zvýšili obrat o šest procent. Je to teritorium, které je největší pro náš vývoz mimo Evropskou unii, naše firmy tam investují.

Mluvil jsem například o naší zbrojovce, která tam chce investovat. Další velký potenciál spolupráce je tam u vědy a výzkumu, i co se týče koronaviru. Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom sem získali nějakou velkou farmaceutickou firmu, která by tady zainvestovala velkou výrobu léků.

I toto všechno jste během té krátké doby stihli probrat? Protože všechny Pompeovy veřejné výstupy působily dost jednostranně. Hned po vaší schůzce například prohlásil, že jste se shodli na tom, že se „Rusko snaží zničit demokracie a rozbít západní alianci“. Opravdu jste se na tom shodli a je to i váš názor?

Všeobecně je povědomí o tom, že za kyberútoky stojí Čína a Rusko. Jestli jsou o tom ale nějaké důkazy, nebo nejsou, nevím. Nicméně jsem navštívil i centrálu NATO v Estonsku a experti říkají, že Čína chce těmito způsoby získávat informace a Rusko se snaží vše rozvracet. Ale to pro nás není podstatné. Jsme svrchovaná země, chováme se k těmto zemím úplně standardně jako všichni ostatní.

I proto na Hradě řekl pan prezident, že není žádným agentem ani Číny, ani Ruska, ale chová se stejně jako ostatní. Dokonce zmínil, že paní (německá kancléřka Angela) Merkelová byla v Číně 13krát, zatímco on pětkrát, akorát tady z toho některá média dělají bůhvíco. Já i český prezident bojujeme především za české zájmy.

A těmi je, aby čeští lidé měli práci, naše firmy vyráběly a vyvážely, aby tu byla zaměstnanost, byznys a dobré ekonomické vztahy na světě. S Amerikou je v tomto ohledu velký potenciál. Kromě toho jsem panu Pompeovi říkal, že by Evropa měla udělat s Amerikou obchodní dohodu. A že tu není jen Německo a Francie, ale třeba i státy visegrádské čtyřky. A že bychom v tomto směru mohli sehrát nějakou roli prostředníků takové dohody.

Ministr Pompeo výslovně zmínil třeba dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, o kterou má zájem jak americký Westinghouse, tak ruský Rosatom. Pompeo prohlásil, že máte stejný názor i na to, že by „partnerství s ruskými a čínskými státními podniky oslabilo českou národní bezpečnost a suverenitu“. Je tedy podle vás Rosatom ze hry?

Já jsem řekl, že postupujeme jako člen EU. Že i u ostatních podobných tendrů vznikala různá konsorcia a že z toho titulu, abychom dodrželi pravidla EU, nemůžeme eliminovat nikoho. Takže to jsem mu jasně vysvětlil a myslím, že to pochopil.

Samozřejmě víme, že Westinghouse vyvíjí nějaké modulární bloky nižších kapacit megawattů, což by bylo výborné, kdyby takové nové technologie byly. Pokud by taková jedinečná technologie byla, můžeme se o tom bavit. Ale v tuto chvíli to organizuje ČEZ, naše vláda to beztak nebude organizovat, připravujeme to pro vládu příští.

Při budování sítí páté generace 5G mají zase Američané zájem na vyřazení čínské společnosti Huawei. Někteří analytici přímo s touto věcí Pompeovu návštěvu Evropy spojují. Včetně toho, že nenavštíví Německo, které k Huawei nevydalo odmítavé stanovisko. Bavili jste se o tom?

My tento problém musíme řešit v rámci EU. Co se týče tendrů na 5G, nemáme v tomto směru ještě žádné rozhodnutí. Organizovali jsme konference, každý na to má nějaký názor. Někteří říkají, že Huawei nevadí, že jsou schopni zabránit tomu, aby tam byl nějaký vliv. Jiní říkají, že nejsou. I proto v září organizujeme konferenci, takže budeme diskusi o této věci ještě vést.

Mimochodem, jak vypadala schůzka u prezidenta Miloše Zemana, když podle vašeho popisu před Pompeem sám zmiňoval, že není ani čínským, ani ruským agentem. Došlo třeba k probírání možností vzájemných oficiálních návštěv?

Ne, ne. U pana prezidenta to mělo docela jasné téma. Pan prezident říkal, že by mezi sebou neměly velmoci vyvolávat nepřátelství, ale měly by mít společného nepřítele, kterým je mezinárodní terorismus. Pan prezident kritizoval, že Spojené státy opouštějí Afghánistán, pan Pompeo říkal, že tam v nějakém dostatečném rozsahu zůstanou. Bylo to fajn, velice příjemné a bezproblémové. Pozval jsem pana Pompea na tu podzimní kyberkonferenci, ale budou mít před volbami, tak pochybuji, že by přijel. Snad dojde aspoň na nějaký videopozdrav.

