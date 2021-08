Hamáček připustil kvůli migraci obnovu kontroly hranic. Hrozí tím i Němci

Pokud by bylo třeba, Česká republika by byla připravená zavést kontrolu hranic. Ve vztahu k nelegální migraci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Obdobně se totiž v neděli vyjádřil jeho německý protějšek Horst Seehofer. Podle premiéra Andreje Babiše je Česká republika připravená s ilegální migrací bojovat.