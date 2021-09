STALO SE DNES: Vláda schválila třetí dávku. Z Afriky se šíří další mutace

Třetí očkování proti covid-19 osm měsíců po druhé dávce vakcíny schválila vláda. O azyl či doplňkovou ochranu v Česku požádalo 152 ze 169 Afghánců, které přivezly evakuační lety. Pokud by bylo třeba, Česká republika by byla připravená zavést kontrolu hranic. Ve vztahu k nelegální migraci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Přečtěte si přehled pondělních nejdůležitějších zpráv.