S Tálibánem se musíme začít bavit, plánuje ministr zahraničí Kulhánek

Ve čtvrtek jste evakuaci českých vojáků, zaměstnanců ambasády a spolupracujících Afghánců třemi letadly označil za zázrak. Přesto celou akci v Česku provázely výhrady a kritika. Že jsme měli vzít více lidí, třeba afghánské spolupracovníky, kteří pro Česko pracovali před rokem 2017. Co vy na to?

Neměl jsem moc čas to sledovat, od pátečního večera jsem se plně věnoval koordinaci evakuačních operací. Od soboty začal zasedat krizový štáb ministerstva zahraničí, už předtím probíhala velmi intenzivní komunikace s premiérem Andrejem Babišem a naším velvyslancem Jiřím Balounem v Kábulu. Nějaké ty zkazky se ke mně dostaly. Bylo mi to samozřejmě líto, mrzelo mě to. Nejvíc vůči lidem, kteří se na záchranné operaci podíleli. Ať už na ministerstvu zahraničí, nebo v armádě, protože odváděli skvělou práci. Když pořád slyšíte: Děláte to pozdě a blbě, tak se jich to dotýká.

Jako Západ v čele s USA jsme udělali rychlostí stažení chybu. Kredibilitě a důvěryhodnosti Západu to způsobí velké škody a šrámy, jež se budou složitě odstraňovat. Jakub Kulhánek ministr zahraničí