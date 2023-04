Protivín, sídlo pro bohaté. S královskou rodinou se znám, říká šéf klubu

Kde vzniklo propojení na malajskou královskou rodinu?

Vztah vznikl v Čechách před více než deseti lety, kdy jsem se v rámci svých pracovních povinností seznámil s rodiči tehdejší malajské princezny, dnešní královny Diany Petry. Ten vztah se prohloubil natolik, že si troufám tvrdit, že jsem rodinným přítelem. Účastním se spousty jejich akcí. Je to vztah plný důvěry a dlouholetého přátelství.

Takže se znáte skrze rodiče současné královny, se kterými jste byl v pracovním kontaktu.

Ano, s jejím tatínkem.

Jak poté vznikla spolupráce s královskou rodinou? Oslovil jste je vy?

Oni mě znají dlouhé roky, nemusel jsem nic nabízet. Když se zakládal Royal Capital Club, malajská královská rodina mě oslovila, abych se toho zúčastnil.

Proč si vybrali zrovna vás?

Myslím si, že vztah na Českou republiku byl velice silný. Možná jsem byl první po ruce, znají mě dlouho a vztah je kladný. Asi to pro ně byla jednoduchá volba.

Členství v klubu

Jak klub funguje? Musí se platit nějaký vstupní kapitál? Jaké jsou podmínky?

V Čechách klub ještě nefunguje, protože čekáme na dostavbu zámku Protivín. Abychom se měli jako členové kde scházet. Obecně je fungování klubu založeno na sociálních eventech, na setkávání se s lidmi, potenciálními investory. Žádný vstupní poplatek se neplatí. Členský poplatek se platí až v rámci nějaké investice, respektive výnosu poplatku dané investice. Nic se neplatí předem, ale ex post po dokončené investici. A není to poplatek do klubu.

Co musím udělat, když se chci stát členem klubu?

Fungujeme v Malajsii a v oblasti ASEAN, kde řešíme jiné královské rodiny. Třeba Thajsko, Indonésii, Singapur. Česko je výjimka kvůli tomu, že královna má českou krev. Ale záběr je jinak na Malajsii, protože já tam trávím poměrně dost času.

Dobře, ale co musí investor udělat, když se chce stát členem klubu?

Člověk musí být schválený. Je to klasický onboarding jako v golfovém klubu. Je potřeba, aby o tom rozhodlo širší plénum stávajících členů. Ve stanovách máme několik lidí, kteří o tom rozhodují. Partner musí být velmi detailně proklepnut. Není to úplně jednoduché se do toho klubu dostat.

A jaké musí být podmínky?

V první řadě by měl mít nový člen modrou krev. A pokud ji nemá, tak by měl být blízký rodině. Je to poměrně dost striktní.

Je v klubu někdo z Čechů?

Jedině prezident. Čekáme až na ten Protivín. Nechceme přijímat členy, dokud nebude hotová klubovna.

Zjednodušeně řečeno jsou tedy členy klubu jen členové zahraničních královských rodin. A vy jste jediný Čech.

V tuto chvíli ano.

Příležitost k setkávání

Přišel jste už do hotového klubu, nebo jste byl u jeho založení?

Klub budujeme společně. Založil ho malajský král.

A dalšími členy je například kdo?

V Malajsii je většina území pod královským patronátem. Rodinných příslušníků je celá řada. U prvotního založení byl jen král.

K čemu bude lidem z královských rodin členství v klubu? Kromě toho, že budou moci navštěvovat zámek Protivín?

Je to hlavně o tom networkingu. Sdružování lidí generuje určité příležitosti k setkávání. Je to platforma klubu, myšlenka se prolíná královskými rodinami po staletí. Samozřejmě chceme, aby to přinášelo i něco pro společnost jako takovou, pro obyčejné lidi, aby to přinášelo další výhody a možnosti. Dokážu si představit, že na půdě klubu všechny tyhle věci dokážeme naplnit. Možnost setkat se se zajímavými lidmi je geometricky vyšší, než kdybychom tuto platformu neměli.

Znáte Michaela Sherwooda, který částečně vlastní dům, v němž sídlíte? Je to podnikatel obviněný z tunelování malajských fondů...

Sídlili jsme v jiných kancelářích, ale hledali jsme větší prostory, reprezentativní. Po Václaváku jsme toho hodně obíhali, našli jsme i jiné. Ale nebyly dostatečně reprezentativní. To, že je ve struktuře Sherwood, to je fakt smůla. Měli jsme požadavky Royal Capital Clubu. Když se projdete po schodišti, je to nádherná historická věc. Seděl tady třeba Franz Kafka, jestli víte.