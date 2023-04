Pohádka o Sultánovi. Mohl zámek Protivín sloužit jako pračka špinavých peněz?

Úřady také rozplétají, jaký byznys se Tádžik a na něj napojení lidé snaží v Česku rozjet a pracují s podezřením, že může jít o ruský či jiný nejasný zahraniční kapitál.

A co víc: problémy má i jedna z investičních firem na skupinu navázaná, do které vložily peníze tisíce lidí. Firma Diversity Capital teď nemá podle webu Seznam Zprávy peníze na výplatu drobných investorů. A ti se bouří. Firmy i lidé, kteří za projektem stojí, naopak pochybnosti ohledně původu kapitálu striktně odmítají.

Je to seskupení vzájemně propojených firem, ale viditelný je zatím jen jediný byznys: firma, v jejímž pozadí stál až do války na Ukrajině Tádžik Kuchakov, koupila chátrající zámek v Protivíně, do kterého slibovala, že nalije půl miliardy přes malajsijský fond. S tím, že se tam budou jezdit rekreovat aristokrati z celého světa. Rekonstrukce se však zbrzdila, Kuchakov se stáhl a dohledatelný je dnes už jen jako jeden zředitelů fondu The Royal Invest Fund of Kelantan SDN BHD. Ten zřizuje stejnojmenná firma sídlící v Malajsii a právě z něj mají všechny finance plynout.

„Finanční analytický úřad se zabývá jak transakcí, při níž byl pořízen zámek Protivín, tak i aktuálně aktivitami pana Kuchakova a navázaných firem v Česku,“ řekl MF DNES zdroj blízký vyšetřování.