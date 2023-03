Protivínský zámek měl koupit sultán za sto milionů, patří Rusovi za polovinu

Znělo to jako pohádka. Sultán z daleké země se zamiloval do mladé Češky a koupil si v jižních Čechách zámek za sto milionů korun. Mělo zde vzniknout luxusní sídlo jeho královské rodiny a dalších aristokratů. K tomu si pořídil i podzámčí za dalších více než šestnáct milionů korun od města.

Ve skutečnosti je vše jinak: zámek nestál sto milionů, ale ani ne polovinu, firmu, která jej prodala, ovládal v minulosti kontroverzní podnikatel Roman Janoušek. Peníze zmizely na účtu firmy ovládané z Kypru, u které není jasné, kdo ji vlastní. A také není jasné, odkud pocházely peníze, jimiž sultán zámek zaplatil.

Týmž lidem Česká národní banka už jednou zakázala, aby si vybudovali v Česku banku a do ní nalili peníze z Malajsie a dalších zemí. Právě s odkazem na to, že není jasné, o jaké peníze jde.

Nejenom jeden obchod

„Zámek v jihočeském Protivíně koupil malajsijský král. Do roku 2023 jej za půl miliardy zrenovuje.“ To byl jen jeden z titulků, kterými novináři v malém městě na řece Blanici vítali nové investory.

„Zámek se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit,“ řekla architektka Věra Nagyová s tím, že vlastníkem je skupina IC Group a koupila jej za 100 milionů korun.

Podle kupní smlouvy to ale není pravda. Za zámek zaplatila firma Chateau Protivín, s. r. o., v červenci 2020 jen 40 milionů, a to firmě Swiss Czech marketing, s. r. o. Jde o společnost, kterou ovládal v minulosti Roman Janoušek a jeho obchodní partner Zoran Kazimirovič. Firma se dnes jmenuje Shtarkeyt a ovládá ji dvaatřicetiletá Ukrajinka Kateryna Shpak z města Ternopil na západní Ukrajině.

MF DNES získala z katastru i původní smlouvu, podle níž koupila firma Romana Janouška od Prahy 4, která zámek původně vlastnila a sloužil jí jako škola v přírodě, areál za 31,083 milionu korun. Bylo to v roce 2005 a podle posudků měly budovy hodnotu přes 19 milionů korun, pozemky dvanáct milionů.

Swiss Czech marketing s protivínským zámkem udělala ještě dva obchody. V říjnu 2018 a v květnu 2020 – dva měsíce před prodejem – si vzala půjčku od kyperské firmy Oadira Limited a na nemovitosti uvalila zástavní právo. „Zástavní právo do maximální výše 40 milionů korun,“ píše se ve smlouvě, kterou má MF DNES k dispozici.

Zámek koupil sultán

Pak přišel údajně sultán Muhhamad V. Kelantanský a koupil zámek. Tedy přesněji – o sultánovi Muhhamadovi se nikde v oficiálních dokumentech nedočtete. Zámek koupila nově založená firma Chateau Protivín, kterou vlastní The Orb Global holding limited sídlící v britském Manchesteru.

Chateau Protivín se pak přejmenoval na The Orb Chateau Protivín a firma IC Asset Management Czech Republic holding z něj po měsíci a půl zmizela. A v manchesterské firmě ovládající tu českou jsou v anglickém obchodním rejstříku zapsáni jen dva lidé – Věra Nagyová a ruský podnikatel Khasan Kuchakov.

O Kuchakovovi ani aktivitách jeho firem nelze z veřejných zdrojů nic dohledat, vyjma adres. Stejně tak nelze zjistit, u koho skončily desítky milionů korun za prodej zámku. Ty putovaly na účet firmy z Kypru, které Swiss Czech marketing dlužil a které musel podle smlouvy po prodeji zámku splatit. A tak se čtyřicet milionů korun pravděpodobně jen přelilo, skutečné vlastníky kyperské firmy však nelze dohledat.

V Protivíně následně došlo ještě k jednomu zvláštnímu obchodu, který na rozdíl od prodeje zámku, který byl soukromým majetkem, radnice mohla ovlivnit. Přímo na zámek navazuje takzvané podzámčí – budovy, ve kterých až do prosince roku 2021 žili zejména sociálně slabší a Romové. Protivínská radnice v čele se starostou Jaromírem Hlaváčem, známým fotbalovým sudím z pověstné kauzy největších úplatků ve fotbale, se rozhodla, že budovy prodá.

Za 16,87 milionu korun firmě The Orb Chateau Protivín – Homestead, s. r. o., dceřiné firmě majitele zámku. S tím, že z budov bude reprezentativní, kulturní a obchodní centrum s ubytováním.

S prodejem nepočkali

O budovy měl ale zájem i protivínský podnikatel v nemovitostech Vojtěch Moucha, který byl připraven zaplatit Protivínu výrazně vyšší cenu. Na radnici se proto zeptal, jak se může soutěže účastnit.

„Dozvěděl jsem se, že mám projevit zájem a přinést záměr, co bych s tím rád dělal. Ptal jsem se, jestli to má být už s cenou, bylo mi řečeno, že nikoliv, že stačí zájem a záměr a dál se bude jednat. Když jsem pak přišel na zastupitelstvo, zjistil jsem, že se už hlasuje o prodeji. Ještě předtím, než to zastupitelé prodali, řekl jsem, ať počkají, že nabízím za areál 25 milionů korun. Absolutně neměli zájem a odhlasovali to,“ kritizuje Moucha.

Jeho slova dokládá audiozáznam z jednání zastupitelstva, kde skutečně vystoupil a kde mu starosta stroze říká, že „měl předložit zájem s cenou“. Moucha jej přitom několikrát na zastupitelstvu upozorňoval, ať zastupitelé s odsouhlasením vyčkají a vyslechnou si jeho plány a že cenu v prvním dopise na radnici neuvedl proto, že jej úředníci informovali, že to není třeba.

Starosta Protivína Hlaváč i dnes prodej podzámčí hájí s tím, že jen „malajský fond“ předložil zájem i s kupní cenou a jeho plány se natolik líbily zastupitelům, že nebylo potřeba debatovat s kýmkoliv jiným.

Moucha nyní podal na prodej podzámčí trestní oznámení. Případ tak bude vyšetřovat policie.

Královský malajsijský fond původně plánoval, že zámek opraví do roku 2023 a proinvestuje do něj půl miliardy korun. To na první pohled nevypadá – střechy jsou částečně opravené, z jedné strany stojí lešení. „Dělají se práce do hloubky a složité. Jsou tam složitější procesy, které je potřeba udělat odborně,“ komentoval stavbyvedoucí Slavomír Šalata, jehož si vlastníci najali.