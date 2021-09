Malajsijský královský fond koupil zámek Protivín, investuje půl miliardy

„Zámek, který svého času patřil i Karlu IV., se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit,“ řekly zástupkyně investora.

Novým majitelem je mezinárodní investiční skupina IC Group. Zámek koupila za 100 milionů korun. Otevřít ho chce v první polovině příštího roku.



„Vybírali jsme z mnoha objektů v celém Česku. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou zemi s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební povolení,“ řekla architektka projektu Věra Nagyová z Ateliéru Arch.IC.

Stavební práce na českém zastoupení mezinárodního investičního projektu The Orb jsou rozdělené do více fází. Areál bude obklopený anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Zámek se připojí k plánovaným 12 sídlům The Royal Capital Clubu po světě. „Protivín je pilotní projekt,“ řekla za investora Hana Tůmová.

Starosta: Konečně bude ve městě ubytování

Vlastník projednává záměr s památkáři. Rekonstrukce z roku 1985 počítala se školou v přírodě. „Po revoluci střídal zámek majitele, třicet let se hledalo nové využití. Teď to snad vypadá, že investor svůj záměr vybudovat hotelový resort dotáhne do konce. Výhodou je, že projekt z roku 1985 byl rozpracovaný do té míry, že k žádným škodám v interiéru dojít nemůže. Jsou tam téměř kompletně otlučené omítky, zesílené stropní konstrukce,“ upřesnil ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd.

Jádro památky tvoří gotický, původně královský hrad. Přestavoval se za renesance i baroka. Dochovaly se dva rokokové pokoje, pokoj kněžny a sál s krbem. K zámku patří i víc než sedmihektarová zahrada.

Protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS) věří, že do města s necelými pěti tisíci obyvateli zamíří víc turistů. „Zámek byl mnoho let zavřený. To, že se opraví na sídlo včetně ubytování, má pro nás nedozírné plusové body. Do Protivína přijede ročně asi sto deset tisíc lidí, ale všichni hned odjedou. Teď zde budou moci přespat,“ popsal Hlaváč.