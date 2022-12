Při rekonstrukci navrátí protivínskému zámku jeho barokní podobu

Nově by měla fasáda být kombinací šedé a bílé barvy. Zmizí tak červené prvky, které byly pro zámek v posledních letech typické.

Po dlouhých letech tak bude vzhled fasády opět připomínat práci významného vídeňského architekta Antona Erharda Martinelliho, který se v minulosti na venkovní podobě zámku podílel.

„Byl knížecím dvorním stavitelem ve službách Schwarzenbergů a velká část jeho projektů pro tento rod je spojená právě s jižními Čechami. V minulosti vtiskl podobu mincovně na zámku v Českém Krumlově, baroknímu zámku Hluboká, ale podílel se i na úpravách zámku v Třeboni. Z jeho návrhu pak vychází také fasáda budějovické radnice,“ popisuje architektka a vedoucí projektu přestavby Věra Nagyová.

Podle ní se volbou nových barev vrací zámku jeho původní barokní vzhled. Opatrnost při rekonstrukci je namístě i kvůli tomu, že celá budova je dominantou Masarykova náměstí i města Protivín jako celku. „Věřím, že jde o pozitivní změnu a zámek bude působit elegantněji. V současné době také pracujeme na celkovém konceptu a vzhledu podzámčí, které by samotný zámek mělo doplnit a jasně k němu patřit přesně tak, jak tomu bylo v minulosti,“ doplňuje.

Domy změní na centrum

Dřívější červenobílé zbarvení je podle odborníků typické pro barokní stavby sedmnáctého století. „Dnešní fasáda ale pochází až z dvacátých let osmnáctého století a v té době se taková kombinace už nepoužívala. Nové zbarvení budovy bude připomínat typickou Martinelliho práci. Tehdy bylo v podobném duchu přestavěno i celé podzámčí,“ dodává ke změnám historik Martin Šanda, který se věnuje práci vídeňského architekta.

Zámecká fasáda se začala proměňovat už na začátku letošního podzimu, a to převážně menšími opravami a očišťováním kamenných částí. S rozsáhlou rekonstrukcí střechy upravili dělníci také vikýře a vyzdili základní části komínů. Víc toho sice letos kvůli počasí nestihnou, na současné úpravy však navážou hned brzy na jaře.

Momentálně se však v podzámčí připravuje vše k tomu, aby se donedávna obývané domy přeměnily na kulturní a obchodní centrum. „V podzámčí se nyní pracuje na stavebněhistorickém průzkumu, při kterém se zaměřují jednotlivé objekty a připravuje se ve spolupráci s památkáři projektová dokumentace. V současnosti je tedy rekonstrukce podzámčí stále ve fázi příprav,“ přibližuje současný stav přilehlého komplexu budov starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Předpokládaný termín dokončení opravy podzámčí odhadují noví majitelé i město na rok 2025. Bývalé bytové prostory čeká v příštích letech přestavba za 150 milionů korun s tím, že začít by se mělo v příštím roce. Ještě letos v některých bytech či domcích bydleli lidé, kterým město shánělo náhradní domov. Takových obyvatel v podzámčí žilo několik desítek.

Co se týče zámku, nejnáročnější část rekonstrukce už mají stavebníci za sebou. Letos totiž stihli dokončit všechny opravy původních konstrukcí. „Museli jsme sundat veškeré omítky a zcela je obnovit, třicet let bez údržby se na nich znatelně podepsalo. Za zmínku stojí také složitá výměna pozednice. Pokud vše v příštím roce půjde dobře, některé části areálu uvedeme do zkušebního provozu,“ odkrývá plány Věra Nagyová.